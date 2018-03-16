пятница, 16 марта 2018 г.

У сто з гаком років – красуня і оптимістка

І це справді так, бо Пелагеї Йосипівні Борщ її роки ніколи не даси! У сто і два місяці ця миловидна довгожителька виглядає вишуканою леді з ледь помітним макіяжем, блиском в очах і почуттям гумору. У одному з нею будинку (через стінку) мешкає син з  сім’єю, часто навідуючись до мами, аби підтримати  й поговорити.



А у день 8 Березня до Пелагеї Йосипівни завітали ще й голова районної ветеранської  організації Людмила Кравець  з помічником народного депутата Анатолія Євлахова Вадимом Сергійком,  іншими шанованими гостями. Вручили шампанське, тортик і квіти, розцілували, побажавши й надалі не падати духом, залишатись енергійною і усміхненою.
До речі, секретом свого довголіття Пелагея Йосипівна вважає постійне бажання трудитися.
Отака вона, наша поважна землячка!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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