У сто з гаком років – красуня і оптимістка

І це справді так, бо Пелагеї Йосипівні Борщ її роки ніколи не даси! У сто і два місяці ця миловидна довгожителька виглядає вишуканою леді з ледь помітним макіяжем, блиском в очах і почуттям гумору. У одному з нею будинку (через стінку) мешкає син з сім’єю, часто навідуючись до мами, аби підтримати й поговорити.
А у день 8 Березня до Пелагеї Йосипівни завітали ще й голова районної ветеранської організації Людмила Кравець з помічником народного депутата Анатолія Євлахова Вадимом Сергійком, іншими шанованими гостями. Вручили шампанське, тортик і квіти, розцілували, побажавши й надалі не падати духом, залишатись енергійною і усміхненою.
До речі, секретом свого довголіття Пелагея Йосипівна вважає постійне бажання трудитися.
Отака вона, наша поважна землячка!
Олена КОМПАНЕЦЬ
А у день 8 Березня до Пелагеї Йосипівни завітали ще й голова районної ветеранської організації Людмила Кравець з помічником народного депутата Анатолія Євлахова Вадимом Сергійком, іншими шанованими гостями. Вручили шампанське, тортик і квіти, розцілували, побажавши й надалі не падати духом, залишатись енергійною і усміхненою.
До речі, секретом свого довголіття Пелагея Йосипівна вважає постійне бажання трудитися.
Отака вона, наша поважна землячка!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий