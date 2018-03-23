Данило Корінь став володарем гран-прі

18 березня у Будинку культури Сновська відбувся ІІ-й районний фестиваль дитячих талантів «Обдаровані діти Сновщини», який проходив за підтримки голови облради Ігоря Вдовенка та відділу культури і туризму міської ради.
Цього року участь у ньому взяли 225 дітей (в минулому – 150) від 6 до 17 років, які змагалися за призові місця у двох вікових категоріях. У переважній більшості це були юні артисти з міста, і в основному дівчата. Хоча гран-прі фестивалю у підсумку отримав юнак.
Відбірковий тур тривав 5 годин, а потім відбувся гала-концерт та вручення нагород. Дехто з дітей на сцену виходив не один раз, даруючи глядачам виступи в різних номінаціях у складі вокальних і танцювальних колективів або соло. Темою репертуару фестивалю була любов до України й народних традицій. У фойє Будинку культури була розгорнута виставка робіт декоративно-прикладної творчості. Ті, хто прийшов на концерт-конкурс, отримали неабияке задоволення від виконання юними артистами своїх найкращих номерів.
«Я знаю, що таке сцена, - каже член журі, директор Будинку культури Лідія Легеза, - тому оцінюючи виступи дітей, я звертала увагу не тільки на правильність виконання творів, а й на вміння триматися перед публікою і дарувати глядачам гарний настрій».
На жаль, на фестивалі не визначали переможців номінації «Приз глядацьких симпатій». Дуже багато було дітей, які притягували погляд до себе саме своєю артистичністю.
Відкривав фестиваль і вручав нагороди після гала-концерту переможців, радник голови облради Дмитро Никоненко. Він подякував всім – і дітям, і викладачам, і глядачам, назвавши всіх безпосередніми учасниками заходу. Почесні грамоти та відзнаки обласної ради отримали директор Сновського будинку культури Лідія Легеза та директор дитячої музичної школи ім. Н.Г. Рахліна Ольга Свистунова. Відзнаки та пам’ятні подарунки отримали всі учасники конкурсу талантів та їх наставники.
А тепер називаємо тих, хто виборов перші місця у різних номінаціях у своїх вікових категоріях.
Хореографія: дитячий зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (2 дипломи у двох вікових категоріях).
Вокал-соло: Дарія Чечило, Марія Зорко (І вікова категорія); Крістіна Крот, Анна Надточій (ІІ вікова категорія).
Вокальні гурти: зразковий вокальний ансамбль «Світлячок», БК (І в.к.); ансамбль «Снов`яночка», музична школа (ІІ в.к.).
Музично-виконавче мистецтво: сольне - Анастасія Черних (І в.к.) та Анастасія Сорокалєт (ІІ в.к.); музичні гурти – ансамбль «Домісолька» ЦДЮТ (І в.к.) та дует Владислави Кириченко і Данила Кореня (ІІ в.к.).
Оригінальний жанр: Мирослава Кушніренко (І в.к.) та Анастасія Драга (ІІ в.к.).
Образотворче мистецтво та декоративно-прикладна творчість на тему «З Україною в серці!»: Марія Зорко (І в.к.) і Ангеліна Міщенко (ІІ в.к.).
Заслужено, під оплески глядачів і учасників фестивалю, привітали володаря гран-прі, вихованця дитячої музичної школи ім. Н.Г. Рахліна Данила Кореня, який майстерно виконував музичні твори на ксилофоні. У подарунок він отримав планшет від організаторів заходу.
Вітаємо всіх учасників фестивалю і бажаємо їм нових перемог. Сподіваємося, в наступному році до заходу долучиться більше дітей з сільської місцевості, адже там є теж талановиті особистості.
Лариса МАРТИНЕНКО
На фото
автора - миті фестивалю
Цього року участь у ньому взяли 225 дітей (в минулому – 150) від 6 до 17 років, які змагалися за призові місця у двох вікових категоріях. У переважній більшості це були юні артисти з міста, і в основному дівчата. Хоча гран-прі фестивалю у підсумку отримав юнак.
Відбірковий тур тривав 5 годин, а потім відбувся гала-концерт та вручення нагород. Дехто з дітей на сцену виходив не один раз, даруючи глядачам виступи в різних номінаціях у складі вокальних і танцювальних колективів або соло. Темою репертуару фестивалю була любов до України й народних традицій. У фойє Будинку культури була розгорнута виставка робіт декоративно-прикладної творчості. Ті, хто прийшов на концерт-конкурс, отримали неабияке задоволення від виконання юними артистами своїх найкращих номерів.
«Я знаю, що таке сцена, - каже член журі, директор Будинку культури Лідія Легеза, - тому оцінюючи виступи дітей, я звертала увагу не тільки на правильність виконання творів, а й на вміння триматися перед публікою і дарувати глядачам гарний настрій».
На жаль, на фестивалі не визначали переможців номінації «Приз глядацьких симпатій». Дуже багато було дітей, які притягували погляд до себе саме своєю артистичністю.
Відкривав фестиваль і вручав нагороди після гала-концерту переможців, радник голови облради Дмитро Никоненко. Він подякував всім – і дітям, і викладачам, і глядачам, назвавши всіх безпосередніми учасниками заходу. Почесні грамоти та відзнаки обласної ради отримали директор Сновського будинку культури Лідія Легеза та директор дитячої музичної школи ім. Н.Г. Рахліна Ольга Свистунова. Відзнаки та пам’ятні подарунки отримали всі учасники конкурсу талантів та їх наставники.
А тепер називаємо тих, хто виборов перші місця у різних номінаціях у своїх вікових категоріях.
Хореографія: дитячий зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (2 дипломи у двох вікових категоріях).
Вокал-соло: Дарія Чечило, Марія Зорко (І вікова категорія); Крістіна Крот, Анна Надточій (ІІ вікова категорія).
Вокальні гурти: зразковий вокальний ансамбль «Світлячок», БК (І в.к.); ансамбль «Снов`яночка», музична школа (ІІ в.к.).
Музично-виконавче мистецтво: сольне - Анастасія Черних (І в.к.) та Анастасія Сорокалєт (ІІ в.к.); музичні гурти – ансамбль «Домісолька» ЦДЮТ (І в.к.) та дует Владислави Кириченко і Данила Кореня (ІІ в.к.).
Оригінальний жанр: Мирослава Кушніренко (І в.к.) та Анастасія Драга (ІІ в.к.).
Образотворче мистецтво та декоративно-прикладна творчість на тему «З Україною в серці!»: Марія Зорко (І в.к.) і Ангеліна Міщенко (ІІ в.к.).
Заслужено, під оплески глядачів і учасників фестивалю, привітали володаря гран-прі, вихованця дитячої музичної школи ім. Н.Г. Рахліна Данила Кореня, який майстерно виконував музичні твори на ксилофоні. У подарунок він отримав планшет від організаторів заходу.
Вітаємо всіх учасників фестивалю і бажаємо їм нових перемог. Сподіваємося, в наступному році до заходу долучиться більше дітей з сільської місцевості, адже там є теж талановиті особистості.
Лариса МАРТИНЕНКО
На фото
автора - миті фестивалю
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