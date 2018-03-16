Розбили скло і викрали товар

5 березня з письмовою заявою звернулася гр. Т., що з 11.01.2018 р. її донька, 25.08.1996 р.н., яка працювала на фабриці «Пролісок» в с.Шевченко Броварського району, не виходить з нею на зв’язок, не відповідає на телефонні дзвінки.
7 березня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що на перехресті вул. Миру та Некрасова сталася ДТП між автомобілями «МіцубішіПаджеро Спорт» та Волькцваген Пасат та ВАЗ-2103. Постраждалих нема.
8 березня надійшло повідомлення про те, що що невідомі особи вибили скло, проникли до магазину «Все для вас» та викрали товар з нього.
11 березня надійшло повідомлення про те, що заявник приїхав на дачу і побачив витягнуте скло в будинку, з якого зникли речі.
7 березня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що на перехресті вул. Миру та Некрасова сталася ДТП між автомобілями «МіцубішіПаджеро Спорт» та Волькцваген Пасат та ВАЗ-2103. Постраждалих нема.
8 березня надійшло повідомлення про те, що що невідомі особи вибили скло, проникли до магазину «Все для вас» та викрали товар з нього.
11 березня надійшло повідомлення про те, що заявник приїхав на дачу і побачив витягнуте скло в будинку, з якого зникли речі.
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