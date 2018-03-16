пятница, 16 марта 2018 г.

Розбили скло і викрали товар

5 березня з письмовою заявою звернулася гр. Т.,  що з 11.01.2018 р.  її донька, 25.08.1996 р.н., яка працювала на фабриці «Пролісок» в с.Шевченко Броварського району, не виходить з нею на зв’язок,  не відповідає на телефонні дзвінки. 

7 березня  надійшло повідомлення на службу «102»  про те, що на перехресті вул. Миру та Некрасова сталася ДТП між автомобілями  «МіцубішіПаджеро Спорт» та Волькцваген Пасат та ВАЗ-2103. Постраждалих нема.
8 березня  надійшло повідомлення  про те, що  що невідомі особи вибили скло, проникли до магазину  «Все для вас»  та викрали товар з нього.
11 березня надійшло повідомлення про те, що заявник приїхав на дачу і побачив  витягнуте скло в будинку, з якого зникли речі.
Автор: на
Ярлыки:

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