Ганна Королецька, районний фтизіатр: «Туберкульоз – можна зупинити!»

24 березня 2018 року в Україні відзначатиметься Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом.
Нині в області склалася загрозлива ситуація із захворюваності на туберкульоз. В 2017 році цей небезпечний діагноз було встановлено 773 жителям Чернігівщини.
В нашому районі на обліку перебуває 71 хворий, з них 19 – з активним туберкульозом всіх форм, в т.ч.: 18 - з туберкульозом органів дихання і 1 - з позалегеневою формою. 8 хворих є бактеріовиділювачами, у 3 - туберкульоз з розпадом, крім того, з них 5 хворих з активним туберкульозом і 6 - з неактивним у поєднанні зі СНІДом. За 2017 рік з 17 виявлених хворих на туберкульоз 5 пенсіонерів (32,2%) і 12 непрацюючих працездатного віку (70,6%).
Протягом 2017 року виявлено 5 хворих на туберкульоз у поєднанні зі СНІДом, що становить 29,41% від усіх вперше виявлених. З 17 осіб, що захворіли в 2017 році, 7 хворих - жителі м.Сновськ, 2 із них хворі на туберкульоз в поєднанні зі СНІДом, 5 чоловік - жителі Рогізківської дільниці, з них 2 хворих на туберкульоз в поєднанні зі СНІДом.
Протягом 2017 року померли від активного туберкульозу 3 особи і 1 особа, яка перебувала на обліку в тубкабінеті, померла від СНІДУ (в 2016 році від активного туберкульозу 1 особа, і 1 - від СНІДу ).
За 2 місяці 2018 року вже померло 2 особи від СНІДу в поєднанні з туберкульозом.
Зараження туберкульозом відбувається від хворого на відкриту форму туберкульозу, а також можливе від великої рогатої худоби, свиней, кіз, овець, птиці тощо. У 95% випадків мікобактерія туберкульозу потрапляє в організм людини через легені, коли в них проникає повітря, заражене аерозолем мікобактерій туберкульозу, дрібними бризками харкотиння, слини, що виділяються при диханні, розмові, кашлі, чмиханні хворої людини або тварини.
Кожен громадянин має знати дев’ять основних симптомів туберкульозу легенів: кашель три тижні і більше, в тому числі з відхаркуванням мокротиння, втрата маси тіла, стомлюваність, втрата апетиту, лихоманка (температура тіла 37,1 - 37,5°С), потіння вночі, біль у грудній клітці, задишка, а при відкритій формі - кровохаркання. При появі будь-яких із перерахованих симптомів і ознак необхідно негайно звернутися до лікаря для своєчасного виявлення туберкульозу.
Будьте пильні! Дорослі, навчайте дітей особистої гігієни для попередження туберкульозу, не забувайте один раз на рік зробити своїй дитині пробу Манту. Кожна доросла людина зобов’язана вчасно пройти профілактичне флюорографічне обстеження (не рідше 1 разу на рік), а при зверненні до лікаря з приводу захворювання органів дихання — щоразу, оскільки через 6-8 тижнів після проникнення туберкульозної палички може розвинутися туберкульоз.
Нині в області склалася загрозлива ситуація із захворюваності на туберкульоз. В 2017 році цей небезпечний діагноз було встановлено 773 жителям Чернігівщини.
В нашому районі на обліку перебуває 71 хворий, з них 19 – з активним туберкульозом всіх форм, в т.ч.: 18 - з туберкульозом органів дихання і 1 - з позалегеневою формою. 8 хворих є бактеріовиділювачами, у 3 - туберкульоз з розпадом, крім того, з них 5 хворих з активним туберкульозом і 6 - з неактивним у поєднанні зі СНІДом. За 2017 рік з 17 виявлених хворих на туберкульоз 5 пенсіонерів (32,2%) і 12 непрацюючих працездатного віку (70,6%).
Протягом 2017 року виявлено 5 хворих на туберкульоз у поєднанні зі СНІДом, що становить 29,41% від усіх вперше виявлених. З 17 осіб, що захворіли в 2017 році, 7 хворих - жителі м.Сновськ, 2 із них хворі на туберкульоз в поєднанні зі СНІДом, 5 чоловік - жителі Рогізківської дільниці, з них 2 хворих на туберкульоз в поєднанні зі СНІДом.
Протягом 2017 року померли від активного туберкульозу 3 особи і 1 особа, яка перебувала на обліку в тубкабінеті, померла від СНІДУ (в 2016 році від активного туберкульозу 1 особа, і 1 - від СНІДу ).
За 2 місяці 2018 року вже померло 2 особи від СНІДу в поєднанні з туберкульозом.
Зараження туберкульозом відбувається від хворого на відкриту форму туберкульозу, а також можливе від великої рогатої худоби, свиней, кіз, овець, птиці тощо. У 95% випадків мікобактерія туберкульозу потрапляє в організм людини через легені, коли в них проникає повітря, заражене аерозолем мікобактерій туберкульозу, дрібними бризками харкотиння, слини, що виділяються при диханні, розмові, кашлі, чмиханні хворої людини або тварини.
Кожен громадянин має знати дев’ять основних симптомів туберкульозу легенів: кашель три тижні і більше, в тому числі з відхаркуванням мокротиння, втрата маси тіла, стомлюваність, втрата апетиту, лихоманка (температура тіла 37,1 - 37,5°С), потіння вночі, біль у грудній клітці, задишка, а при відкритій формі - кровохаркання. При появі будь-яких із перерахованих симптомів і ознак необхідно негайно звернутися до лікаря для своєчасного виявлення туберкульозу.
Будьте пильні! Дорослі, навчайте дітей особистої гігієни для попередження туберкульозу, не забувайте один раз на рік зробити своїй дитині пробу Манту. Кожна доросла людина зобов’язана вчасно пройти профілактичне флюорографічне обстеження (не рідше 1 разу на рік), а при зверненні до лікаря з приводу захворювання органів дихання — щоразу, оскільки через 6-8 тижнів після проникнення туберкульозної палички може розвинутися туберкульоз.
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