Допомогу по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України з початку року отримали більше 32 000 жінок

За оперативними даними упродовж січня–лютого 2018 року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по вагітності та пологах для 32 014 застрахованих у Фонді жінок на суму близько 600 млн гривень.
«Фонд здійснює оплату за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами у розмірі 100 % середньої заробітної плати за основним місцем роботи – це більш ніж 15 000 грн, навіть якщо жінка отримувала мінімальну зарплату. Також з суми цієї допомоги не утримуються податки та внески», – пояснив голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко.
Сума допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів ФССУ, обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами.
Приклад розрахунку допомоги по вагітності та пологах: (3 800 грн (заробітна плата застрахованої особи) * 12 місяців) / 365 календарних днів * 126 календарних днів (тривалість відпустки) = сума допомоги по вагітності та пологах від ФССУ складе 15 742,44 гривень.
Для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування України отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.
Матеріальне забезпечення перераховується Фондом на окремий поточний рахунок роботодавця для здійснення виплати застрахованій особі не пізніше десяти робочих днів з дня отримання від роботодавця заяви-розрахунку.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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