Прокурором на захист прав дітей до суду заявлено позов про зобов’язання вжити заходи щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки навчальних закладів Сновського району площею 8 га

Захист прав дітей є одним з пріоритетних напрямів діяльності
органів прокуратури.
Менською місцевою прокуратурою вивчено стан законності використання земельних ділянок дитячих закладів району. Установлено, що у користуванні закладів освіти Сновського району перебуває майже
35 га земель.
Разом з тим, у порушення вимог ст. ст. 116, 125 Земельного кодексу України значна частина земельних ділянок під навчальними закладами, їх прилеглих територій залишається неоформленою, правовстановлюючі документи відсутні, державну реєстрацію права власності не проведено.
Реагуючи на виявлені порушення з метою захисту інтересів держави та прав дітей, прокурором заявлено позов про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вжити заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки навчальних закладів загальною площею 8 га.
Рішенням суду позовні вимоги прокурора задоволено.
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