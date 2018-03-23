Здавайте зброю!

За інформацією старшого лейтенанта поліції Сновського ВП Менського ВП ГНУП в Чернігівській області Максима Ворушила, з 1 квітня починається місячник добровільної здачі зброї.
Якщо громадяни добровільно здадуть до поліції мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то надалі вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах та бути звільненими від кримінальної відповідальності.
Звертайтеся до Сновського відділення поліції.
Якщо громадяни добровільно здадуть до поліції мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то надалі вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах та бути звільненими від кримінальної відповідальності.
Звертайтеся до Сновського відділення поліції.
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