пятница, 23 марта 2018 г.

Здавайте зброю!

За інформацією старшого лейтенанта поліції Сновського ВП Менського ВП ГНУП в Чернігівській області Максима Ворушила, з 1 квітня починається місячник добровільної здачі зброї.

Якщо громадяни добровільно здадуть до поліції мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то надалі вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах та бути звільненими від кримінальної відповідальності.   
Звертайтеся  до Сновського відділення поліції. 
Автор: на
Ярлыки:

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