СБУ викрила спробу вербування громадянина України спецслужбами РФ

Оперативники спецслужби встановили, що житель одного з прикордонних населених пунктів області періодично виїжджав на територію РФ, щоб відвідати своїх родичів.
Під час чергової поїздки українець був затриманий правоохоронними органами Росії за начебто порушення митних правил. При цьому представники ФСБ спробували схилити чоловіка до негласного співробітництва, погрожуючи йому штрафом, забороною в’їзду та позбавленням можливості контактувати з рідними. Від нього вимагали збирати відомості про сили та засоби захисту державного кордону України та розміщення військових об’єктів. Повернувшись додому чоловік одразу звернувся до СБУ і надав свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань. Згідно зі ст. 111 ККУ державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Однак, враховуючи те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності.
Під час чергової поїздки українець був затриманий правоохоронними органами Росії за начебто порушення митних правил. При цьому представники ФСБ спробували схилити чоловіка до негласного співробітництва, погрожуючи йому штрафом, забороною в’їзду та позбавленням можливості контактувати з рідними. Від нього вимагали збирати відомості про сили та засоби захисту державного кордону України та розміщення військових об’єктів. Повернувшись додому чоловік одразу звернувся до СБУ і надав свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань. Згідно зі ст. 111 ККУ державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Однак, враховуючи те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності.
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