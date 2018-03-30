«Промінь» відтепер охоронятиме ціла механізована бригада оперативного командування «Захід»

Війна на сході України продовжує калічити долі тисяч людей. Але вона триває. На фронті – молоді хлопці, відважні. І хоч не особисто знайомі з нами, але не чужі, а наші, рідні. – І війни чужої не буває, - констатували журналісти Чернігівської, Сумської, Рівненської, Харківської, Івано-Франківської та Київської областей, які вже чималий відрізок часу дружать і співпрацюють із військовослужбовцями. Співпраця різна, та головне, що направлена на підняття духу, настрою і віри: все буде добре!
25-27 березня їхня делегація побувала у Сєвєродонецькій ОДА й у військових частинах оперативно-тактичного угрупування «Луганськ», де обговорила сьогодення. У розмові брали участь представники командування, воїни, колеги-журналісти. До речі, вони доставили з Києва у Сєвєродонецьк два комплекти бронежилетів для журналістів, які працюють на передовій.
Від Чернігівщини передали військовим, видану трохи раніше, збірку «На палаючому Сході».
Командуючий оперативного командування «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк подякував журналістам за співпрацю, відзначивши їхні щирі прагнення, підтримку, їхню волонтерську діяльність нагородами. Приміром, чернігівські медійники отримали чотири охоронні грамоти для редакцій «Наше слово», «Новини Городнянщини», «Маяк» і «Промінь». Вони прямо свідчать, що перелічені видання перебувають під охороною та захистом 14-ої окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід».
Уявляєте, з нашим «Променем» наразі така потужна команда! А, значить, усе буде добре!
У цьому прес-турі очолювали поліську делегацію голова Асоціації регіональних ЗМІ Олександр Назаренко і головний редактор сусідньої Городнянської районки Світлана Томаш. У складі також був і представник Адміністрації Президента України Олександр Бухтатий. Пишаюся вами, друзі!
Олена КОМПАНЕЦЬ
25-27 березня їхня делегація побувала у Сєвєродонецькій ОДА й у військових частинах оперативно-тактичного угрупування «Луганськ», де обговорила сьогодення. У розмові брали участь представники командування, воїни, колеги-журналісти. До речі, вони доставили з Києва у Сєвєродонецьк два комплекти бронежилетів для журналістів, які працюють на передовій.
Від Чернігівщини передали військовим, видану трохи раніше, збірку «На палаючому Сході».
Командуючий оперативного командування «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк подякував журналістам за співпрацю, відзначивши їхні щирі прагнення, підтримку, їхню волонтерську діяльність нагородами. Приміром, чернігівські медійники отримали чотири охоронні грамоти для редакцій «Наше слово», «Новини Городнянщини», «Маяк» і «Промінь». Вони прямо свідчать, що перелічені видання перебувають під охороною та захистом 14-ої окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід».
Уявляєте, з нашим «Променем» наразі така потужна команда! А, значить, усе буде добре!
У цьому прес-турі очолювали поліську делегацію голова Асоціації регіональних ЗМІ Олександр Назаренко і головний редактор сусідньої Городнянської районки Світлана Томаш. У складі також був і представник Адміністрації Президента України Олександр Бухтатий. Пишаюся вами, друзі!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий