Жили там люди, було село...

76 років тому 23 березня нацисти вщент знищили село Єліне
23 березня в ММК «Лісоград» працівники музею та єлінці вшанували пам’ять загиблих односельців у роки Другої світової війни.
76 років тому цього дня нацисти вщент знищили село Єліне. «Жили тут люди, було село. Ген під лісом і звалось Єліне. Тепер ні ялинки. Безрадісне тло. Попелом замість роси устелене». (М.Шеремет). Було вбито та закатовано 296 жителів. Біля пам’ятника «Партизанська сім’я» настоятель Свято-Покровського храму разом з півчими провели літію за загиблими. Потім всі перейшли до музею. На фоні фільму «Заживо спалені» звучали спогади Г.Д. Пушкар, М.Т. Біби, М.А. Безбородої (нині покійних) про той страшний день. Виступив живий свідок тих подій Іван Петрович Біба. Л.Г. Маклюк прочитала вірш «Варварство». С.М. Коротиш виконала пісню «Враги сожгли родную хату». Усіх, хто не повернувся з доріг війни тоді і нині, вшанували хвилиною мовчання. Пом’янули всіх печивом та цукерками з чаєм. Спонсором заходу виступила місцевий підприємець Марина Мороз. На закінчення всі в черговий раз переглянули фільм про Єліне, знятий у 1989 році.
Світлана КОРОТИШ
23 березня в ММК «Лісоград» працівники музею та єлінці вшанували пам’ять загиблих односельців у роки Другої світової війни.
76 років тому цього дня нацисти вщент знищили село Єліне. «Жили тут люди, було село. Ген під лісом і звалось Єліне. Тепер ні ялинки. Безрадісне тло. Попелом замість роси устелене». (М.Шеремет). Було вбито та закатовано 296 жителів. Біля пам’ятника «Партизанська сім’я» настоятель Свято-Покровського храму разом з півчими провели літію за загиблими. Потім всі перейшли до музею. На фоні фільму «Заживо спалені» звучали спогади Г.Д. Пушкар, М.Т. Біби, М.А. Безбородої (нині покійних) про той страшний день. Виступив живий свідок тих подій Іван Петрович Біба. Л.Г. Маклюк прочитала вірш «Варварство». С.М. Коротиш виконала пісню «Враги сожгли родную хату». Усіх, хто не повернувся з доріг війни тоді і нині, вшанували хвилиною мовчання. Пом’янули всіх печивом та цукерками з чаєм. Спонсором заходу виступила місцевий підприємець Марина Мороз. На закінчення всі в черговий раз переглянули фільм про Єліне, знятий у 1989 році.
Світлана КОРОТИШ
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