Щоб грунти були родючими

У п’ятницю відбулося чергове засідання колегії при райдержадміністрації. Вів зібрання голова РДА Валерій Радібеда, до складу президії увійшли голови міськради та райради – Олександр Медведьов та Ніна Кухаренко.
Головними питаннями, які розглядалися на колегії, були про хід виконання програми використання та охорони земель Сновського району на 2011-2020 роки і цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року. Доповідала начальник відділу агропромрозвитку РДА Надія Дятел. Вона зазначила, що в минулому році були проведені заходи відновлення та догляду за внутрішньогосподарською меліоративною мережею, яка перебуває у комунальній власності.
У рамках земельної програми проводиться нормативна грошова оцінка земель населених пунктів за кошти державного та місцевого бюджетів. За результатами аукціону продано прав оренди на 45 земельних ділянок площею 1571,55 га. На земельних торгах за час виконання програми продано 10 земельних ділянок ФГ «Вольна Праця» (32,6 га, території Смяцької сільради), ПСП «Яна Плюс» (88,8 га - Петрівської та Староруднянської) та ТОВ «М`ясні Лани» (227 га – Кучинівської). Проведено інвентаризацію сільськогосподарських земель державної власності на площі 3,8 тис. га. З цих земель надано в оренду близько 760 га, в постійне користування – 190 га.
Щодо охорони земель району та ефективного їх використання, то програмою передбачено виведення 631,20 га угідь з інтенсивного сільгоспвиробництва на консервацію (заліснення, залуження тощо). Сільгосппідприємствами району проводяться заходи з підвищення родючості ґрунтів - приорювання соломи та пожнивних решток, культивування сидератів, застосування мікробних препаратів, внесення мінеральних та органічних добрив. За кошти держбюджету в 2015 році провели агрохімічну паспортизацію земель на площі 13,8 тис. га. Ті господарства, які не зробили паспортизацію, мають зробити її тепер за власний кошт.
Важливим фактором у підвищенні родючості грунтів є хімічна меліорація. Через відсутність фінансування в районі (як з державного, так і з місцевого бюджетів) господарствами за власні кошти вона не проводиться. Це має негативні економічні та екологічні наслідки. На Сновщині, за словами Надії Олексіївни, 43% ґрунтів – кислі. Тож в якості хімічного меліоранту варто використовувати крейду з Н.-Сіверського родовища. «Незважаючи на помітно високу вартість вапнування, витрати окупляться більш високими приростами урожаю», - зазначила доповідач.
Підвів підсумки засідання голова РДА Валерій Радібеда, за матеріалами розгляду колегії ухвалені відповідні розпорядження.
Блок матеріалів підготувала Лариса МАРТИНЕНКО
Головними питаннями, які розглядалися на колегії, були про хід виконання програми використання та охорони земель Сновського району на 2011-2020 роки і цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року. Доповідала начальник відділу агропромрозвитку РДА Надія Дятел. Вона зазначила, що в минулому році були проведені заходи відновлення та догляду за внутрішньогосподарською меліоративною мережею, яка перебуває у комунальній власності.
У рамках земельної програми проводиться нормативна грошова оцінка земель населених пунктів за кошти державного та місцевого бюджетів. За результатами аукціону продано прав оренди на 45 земельних ділянок площею 1571,55 га. На земельних торгах за час виконання програми продано 10 земельних ділянок ФГ «Вольна Праця» (32,6 га, території Смяцької сільради), ПСП «Яна Плюс» (88,8 га - Петрівської та Староруднянської) та ТОВ «М`ясні Лани» (227 га – Кучинівської). Проведено інвентаризацію сільськогосподарських земель державної власності на площі 3,8 тис. га. З цих земель надано в оренду близько 760 га, в постійне користування – 190 га.
Щодо охорони земель району та ефективного їх використання, то програмою передбачено виведення 631,20 га угідь з інтенсивного сільгоспвиробництва на консервацію (заліснення, залуження тощо). Сільгосппідприємствами району проводяться заходи з підвищення родючості ґрунтів - приорювання соломи та пожнивних решток, культивування сидератів, застосування мікробних препаратів, внесення мінеральних та органічних добрив. За кошти держбюджету в 2015 році провели агрохімічну паспортизацію земель на площі 13,8 тис. га. Ті господарства, які не зробили паспортизацію, мають зробити її тепер за власний кошт.
Важливим фактором у підвищенні родючості грунтів є хімічна меліорація. Через відсутність фінансування в районі (як з державного, так і з місцевого бюджетів) господарствами за власні кошти вона не проводиться. Це має негативні економічні та екологічні наслідки. На Сновщині, за словами Надії Олексіївни, 43% ґрунтів – кислі. Тож в якості хімічного меліоранту варто використовувати крейду з Н.-Сіверського родовища. «Незважаючи на помітно високу вартість вапнування, витрати окупляться більш високими приростами урожаю», - зазначила доповідач.
Підвів підсумки засідання голова РДА Валерій Радібеда, за матеріалами розгляду колегії ухвалені відповідні розпорядження.
Блок матеріалів підготувала Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий