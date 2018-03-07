Команда Сновської ДЮСШ 2008-2009 років народження взяла участь у відкритій першості м. Славутича з міні-футболу.
Всього налічувалося 12 команд. Команда ДЮСШ м. Сновськ зіграла з ФК «Десна» (м. Чернігів) з результатом 2:2. Перемогла наша команда ДЮСШ м. Конотоп – 2:1. В нічию зіграли ДЮСШ м. Семенівка – 1:1 та зайняли в групі друге місце. Далі в підсумку розігрували 4-6 місця та зіграли 0:0 з ДЮСШ м. Городня. Весь матч команда вела запеклу боротьбу та була у перевазі, але так і не забивши жодного м’яча – програли Глухівській ДЮСШ – 3:2. В підсумку Сновська ДЮСШ зайняла 5 місце.
Кращими гравцями стали Максим Куценко, Тимур Кравець, Владислав Роговенко. Команда взяла участь у змаганнях за кошти батьків.
* * *
24 лютого відбувся третій ігровий день відкритої першості м. Сновськ з міні-футболу. Між собою зустрілися такі команди: «Легіон» (м.Городня) – «Ветеран» (м.Городня) – 4:6; «Тур’я» (Сновський р-он) – ВПУЛГ (м.Сновськ) –5:5; «Хіт» (м.Сновськ) – ФК «Корюківка» - 10:3; «Тайм» (м.Сновськ) – ДЮСШ (м. Сновськ) – 7:3; «Електрон» (м.Сновськ) – ВПУЛГ (м. Сновськ) –8:6; «Тайм» (м.Сновськ) - «Ветеран» (м.Городня) – 4:9; «Легіон» (м.Городня) – «Хіт» (м.Сновськ) – 1:11; «Тур’я» (Сновський р-он) – ДЮСШ (м.Сновськ) – 5:6; «Електрон» (м.Сновськ) – ФК «Корюківка» - 2:13.
Останній ігровий день відбудеться 10 березня о 10 годині.
Комментариев нет:
Отправить комментарий