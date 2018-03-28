Міністерством юстиції України запроваджено функціонування електронного сервісу з проставлення апостиля.

Апостилювання – це один із правових
режимів визнання юридичної чинності українських документів, які мають
використовуватися за кордоном. Апостиль виник як альтернативна і універсальна
процедура підтвердження чинності іноземних документів. На відміну від
консульської легалізації, на апостилювання витрачається менше часу, а документи
з апостилем можуть використовуватися в різних країнах, а не в одній.
Метою даного сервісу є підвищення рівня довіри до офіційних документів України, на яких проставляється апостиль.
Проставлення апостиля передбачено міжнародною Конвенцією, підписаною у Гаазі у 1961 році. Україна приєдналася до цієї Конвенції у 2004 році.
Апостиль застосовується тільки в країнах, що є учасницями Конвенції. Якщо країна - не учасник Конвенції, проставляння апостилю неможливо. У цьому випадку для завірення документів, потрібно звертатися в консульство цієї країни.
Апостиль необхідний у двох випадках: якщо іноземні документи необхідно надати в Україні та якщо українські документи потрібно представити за кордон.
Якщо Ви вирушаєте до іншої країни на навчання, роботу або на постійне місце проживання, то Вам можуть знадобитися документи, які Ви отримали в Україні. Для того, аби за кордоном Ваші документи були чинними, вони мають пройти консульську легалізацію або процедуру проставлення апостиля, якщо між нашими країнами немає угоди про відміну або спрощення процедури їх легалізації.
Наприклад, такі документи як свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, нотаріальна заява - Апостиль проставляється органами Міністерства юстиції України.
Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2015 № 2268/5 «Про впорядкування відносин з проставлення апостиля та підготовки документів для їх консульської легалізації» затверджений «Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України».
На протязі 2017 року працівниками Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Чернігівській області було прийнято 4 заяви щодо проставлення апостиля ( проставленоно апостилі на 3-х свідоцтвах, які будуть пред’являтися на території Держави Ізраїль, на 1-му свідоцтві, яке буде пред’являтися на території Італії, на 1-му св-ві, яке буде пред’являтися на території Польщі, на 1-му св-ві, яке буде пред’являтися на території Російської Федерації )
Завдяки запровадженню електронного сервісу з проставлення апостиля: будь-яка особа може з паспортом, відповідними документами, на яких необхідно проставити апостиль, документом про сплату послуги або документом (копією), який надає право на звільнення від сплати звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану .
За надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції, призначених для використання на території інших держав, установлено розмір оплати для: громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).
Від унесення плати звільняються: інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти, у разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.
Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує заяву, на якій заявник проставляє власний підпис. Після реєстрації заяви працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою засобів його ведення.
За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису. Відомості про проставлення апостиля або відмову у його проставленні вносяться до Реєстру, термін проставлення апостиля до 2 робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки, а також здійснення перевірки достовірності документів строк розгляду документів може бути продовжено до 20 робочих днів.
Переваги сервісу: із запровадженням Електронного реєстру апостиля значно спростився порядок подачі документів для проставлення апостиля та їх отримання. Це не потребує жодних надзусиль. Громадянам не потрібно їхати до Києва, достатньо звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибіром та через 2-3 робочі дні отримати оформлені документи.
Сновський районний відділ ДРАЦС
Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській
області
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