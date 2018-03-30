Виграємо гранти

Громадська організація починає попередній відбір учасників на участь у проекті у Чернігівській області за напрямками: самозайнятість та мікропідприємництво. Запрошуються: внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей та Криму, що проживають в Чернігівській області; місцеві мешканці з Чернігівської області. Перевага надається багатодітним матерям/батькам, одиноким жінкам з дітьми, вдовам, інвалідам. Вік учасників - від 18 до 60 років. Кращі бізнес-плани отримають грантову підтримку, яка становитиме 650-2500 євро.
Консультації з участі в навчанні і попередній запис учасників та учасниць проводиться з 15 по 31 березня за тел.: (050)374-10-14, (067)416-51- 31 (Анна) або (097) 606-70-96 (Тетяна) (з 9:00 до 18:00) та електронною адресою: demokrat_rozvitok@ukr.net та project_adr@ukr.net
Консультації з участі в навчанні і попередній запис учасників та учасниць проводиться з 15 по 31 березня за тел.: (050)374-10-14, (067)416-51- 31 (Анна) або (097) 606-70-96 (Тетяна) (з 9:00 до 18:00) та електронною адресою: demokrat_rozvitok@ukr.net та project_adr@ukr.net
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