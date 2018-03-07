Чи потрібен державний нагляд за самоврядуванням?

Соціологічні опитування, проведені на замовлення програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» показали, що 88% українців вважають за необхідне встановлення державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування.
Втім, думки про те, хто ж буде здійснювати нагляд, у людей кардинально різняться: 32% вважають, що цим має займатися прокуратура; 32% - спеціально створений орган виконавчої влади; 20% - місцева державна адміністрація (до внесення змін до Конституції) або префект (після внесення змін до Конституції).
91% опитаних заявили, що потрібно встановити відповідальність органів місцевого самоврядування за бездіяльність, яка призводить до негативних наслідків. А от рішення про дострокове припинення повноважень місцевої ради має прийматись на місцевому референдумі (38,7%), судом чи місцевою адміністрацією (19%), Верховною Радою України (6,3%).
До слова. Питання держконтролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування обговорюється не один рік поспіль. Конкретика ще не настала.
Втім, думки про те, хто ж буде здійснювати нагляд, у людей кардинально різняться: 32% вважають, що цим має займатися прокуратура; 32% - спеціально створений орган виконавчої влади; 20% - місцева державна адміністрація (до внесення змін до Конституції) або префект (після внесення змін до Конституції).
91% опитаних заявили, що потрібно встановити відповідальність органів місцевого самоврядування за бездіяльність, яка призводить до негативних наслідків. А от рішення про дострокове припинення повноважень місцевої ради має прийматись на місцевому референдумі (38,7%), судом чи місцевою адміністрацією (19%), Верховною Радою України (6,3%).
До слова. Питання держконтролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування обговорюється не один рік поспіль. Конкретика ще не настала.
Комментариев нет:
Отправить комментарий