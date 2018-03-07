среда, 7 марта 2018 г.

Чи потрібен державний нагляд за самоврядуванням?

Соціологічні опитування, проведені на замовлення програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні»  показали, що 88% українців   вважають за необхідне встановлення державного нагляду  за законністю рішень органів місцевого самоврядування.
Втім, думки про те, хто ж буде  здійснювати нагляд, у людей  кардинально різняться: 32% вважають, що цим має займатися прокуратура;  32% - спеціально створений орган виконавчої влади;  20% - місцева державна адміністрація  (до внесення змін до Конституції) або префект (після внесення змін до Конституції).
91% опитаних заявили, що потрібно встановити відповідальність органів місцевого самоврядування за бездіяльність, яка призводить до негативних наслідків. А от рішення про дострокове припинення  повноважень місцевої ради має  прийматись на місцевому референдумі  (38,7%), судом чи місцевою адміністрацією  (19%), Верховною Радою  України  (6,3%).
До слова. Питання держконтролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування обговорюється  не один рік поспіль. Конкретика  ще не настала.

Автор: на
Ярлыки: ,

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