І навіть селфі з Поплавським

27 березня для учнів 11-х класів Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та їх ровесників з міських 2-ї школи та гімназії день був досить насичений і багатий на зустрічі в Київському національному університеті культури і мистецтв. Поїздка до Києва була організована за сприяння Сновського осередку Чернігівського земляцтва в Києві (і особисто її керівника Лариси Володимирівни Моцар).
Повне фінансове забезпечення (харчування, перевезення комфортабельним автобусом) взяла на себе приймаюча сторона. Ми мали змогу ознайомитися з діяльністю всіх кафедр, побачити навчальну базу університету. Але справжню насолоду всі отримали від безпосередньої зустрічі із «співочим ректором» Михайлом Поплавським, яка тривала більше години. Селфі, спільні фото, бесіди... Планів було ще більше. Але час минув так швидко, що їх реалізацію ми залишили на майбутнє. Трохи стомлені, але радісні і задоволені поверталися додому. Впевнені: стіни КНУКіМ когось невдовзі зустрінуть в якості студентів! Залишилося небагато: вдало скласти ЗНО!
Віват КНУКіМ, віват Михайлу Поплавському, нашій чарівній землячці Ларисі Моцар.
Віталій СЕРГІЙКО
Повне фінансове забезпечення (харчування, перевезення комфортабельним автобусом) взяла на себе приймаюча сторона. Ми мали змогу ознайомитися з діяльністю всіх кафедр, побачити навчальну базу університету. Але справжню насолоду всі отримали від безпосередньої зустрічі із «співочим ректором» Михайлом Поплавським, яка тривала більше години. Селфі, спільні фото, бесіди... Планів було ще більше. Але час минув так швидко, що їх реалізацію ми залишили на майбутнє. Трохи стомлені, але радісні і задоволені поверталися додому. Впевнені: стіни КНУКіМ когось невдовзі зустрінуть в якості студентів! Залишилося небагато: вдало скласти ЗНО!
Віват КНУКіМ, віват Михайлу Поплавському, нашій чарівній землячці Ларисі Моцар.
Віталій СЕРГІЙКО
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