Про бюджет і майбутні проекти

Фахівці Центру «Доброчин» нещодавно презентували у Сновську проект Бюджетного регламенту. Наразі громадяни, на думку «доброчинців»,
мають далеко не повну інформацію про бюджет громади, етапи його формування, через що необхідно саме їх залучати до цих процесів. Аби не бути потім пасивними спостерігачами, аби не плутатися у незрозумілих видатках та доходах. Експерт Олександр Підгорний наголосив, що запропонований ним проект Бюджетного регламенту направлений на підмогу людям у спробах визначатися, куди, скільки та з якою метою витрачаються кошти платників податків. До речі, учасники цієї зустрічі вже мали змогу раніше ознайомитися з плюсами прийняття Бюджетного регламенту під час неформального спілкування. А у райдержадміністрації були відшліфовані пропозиції для вдосконалення проекту Бюджетного регламенту.
Детальнішу інформацію про це дізнавайтеся на сайті «Доброчину».
мають далеко не повну інформацію про бюджет громади, етапи його формування, через що необхідно саме їх залучати до цих процесів. Аби не бути потім пасивними спостерігачами, аби не плутатися у незрозумілих видатках та доходах. Експерт Олександр Підгорний наголосив, що запропонований ним проект Бюджетного регламенту направлений на підмогу людям у спробах визначатися, куди, скільки та з якою метою витрачаються кошти платників податків. До речі, учасники цієї зустрічі вже мали змогу раніше ознайомитися з плюсами прийняття Бюджетного регламенту під час неформального спілкування. А у райдержадміністрації були відшліфовані пропозиції для вдосконалення проекту Бюджетного регламенту.
Детальнішу інформацію про це дізнавайтеся на сайті «Доброчину».
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