Без пошти на селі – ні туди і ні сюди!

14 березня в Чернігові відбулася нарада за участю представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади області, журналістів, на якій йшлося про реформування відділень «Укрпошти» і впровадження на Сіверщині пілотного проекту «Сільське відділення».
Її учасники висловилися проти запровадження нового формату пересувних відділень поштового зв’язку, оскільки, на їхню думку, нововведення, яке торкнеться понад 90% населених пунктів області, може призвести до значного погіршення поштового, пенсійного, побутового та інших видів обслуговування населення та призвести до соціальної напруги в регіоні. – Назрілі перетворення мають право на життя, але лише за умови покращення якості обслуговування та надання послуг людям, – робили висновок учасники цієї наради.
До речі, на найближчій сесії облради депутати мають намір звернутися до центральних органів влади щодо неприпустимості скорочення відділень поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» в сільських населених пунктах.
Її учасники висловилися проти запровадження нового формату пересувних відділень поштового зв’язку, оскільки, на їхню думку, нововведення, яке торкнеться понад 90% населених пунктів області, може призвести до значного погіршення поштового, пенсійного, побутового та інших видів обслуговування населення та призвести до соціальної напруги в регіоні. – Назрілі перетворення мають право на життя, але лише за умови покращення якості обслуговування та надання послуг людям, – робили висновок учасники цієї наради.
До речі, на найближчій сесії облради депутати мають намір звернутися до центральних органів влади щодо неприпустимості скорочення відділень поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» в сільських населених пунктах.
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