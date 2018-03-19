понедельник, 19 марта 2018 г.

Без пошти на селі – ні туди і ні сюди!

14 березня в Чернігові відбулася нарада  за участю представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади області, журналістів, на якій йшлося про реформування відділень «Укрпошти» і впровадження на Сіверщині пілотного проекту «Сільське відділення».



Її учасники висловилися проти запровадження нового формату пересувних відділень поштового зв’язку, оскільки, на їхню думку, нововведення, яке торкнеться понад  90% населених пунктів області, може призвести до значного погіршення  поштового, пенсійного, побутового та інших видів обслуговування населення та призвести до соціальної напруги в регіоні. – Назрілі перетворення  мають право на життя, але лише за умови покращення якості обслуговування та надання послуг людям, – робили висновок учасники цієї наради.
До речі, на найближчій сесії облради депутати мають намір звернутися до центральних органів влади щодо неприпустимості скорочення відділень поштового  зв’язку ПАТ «Укрпошта» в сільських населених пунктах.
Автор: на

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