Структура, без якої просто не обійтися

Сьогодні у центрі уваги – структура, без якої у наш час просто не обійтися – відділ у Сновському районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області. Стикатися із земельними питаннями доводиться практично кожній людині, підприємствам, установам: державним чи приватним.
Відділ надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері, здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, здійснює ведення Державного земельного кадастру, бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні.
Протягом 2017 року спеціалістами відділу було надано 4083 адміністративні послуги. Серед них: видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – 210; виправлення технічної помилки у відомостях з ДЗК – 442; видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) – 682; надання відомостей з ДЗК у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку – 384 тощо.
На особистому прийомі громадян розглянуто 146 звернень. Від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування розглянуто 56 звернень.
Н.КРАВЕЦЬ,
в.о.начальника відділу.
Відділ надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері, здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, здійснює ведення Державного земельного кадастру, бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні.
Протягом 2017 року спеціалістами відділу було надано 4083 адміністративні послуги. Серед них: видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – 210; виправлення технічної помилки у відомостях з ДЗК – 442; видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) – 682; надання відомостей з ДЗК у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку – 384 тощо.
На особистому прийомі громадян розглянуто 146 звернень. Від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування розглянуто 56 звернень.
Н.КРАВЕЦЬ,
в.о.начальника відділу.
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