Укладайте угоди з ЖЕД на вивіз сміття!

Із кожним днем на вулиці стає все тепліше, а отже і наближається час весняного прибирання. Бо з-під снігу вже визирають «підсніжники» - різного роду непотріб, який же ми з вами і повикидали, так і не навчившись не смітити. І щороку повторюється одна й та ж сама картина.
Громадська рада при РДА у січні зверталася до міського голови з приводу вжиття заходів щодо покращення благоустрою та естетичного вигляду міста Сновськ і рекомендувала змусити власників покинутих та захаращених будівель і прибудинкових територій привести їх в порядок. А в разі не виконання вимог Правил благоустрою – притягнути їх до відповідальності. Тож міська влада вкотре вирішила нагадати населенню та керівникам установ і організацій про дотримання чистоти і порядку на прилеглих територіях до підприємств та приватних садиб. Зокрема, звертає увагу на необхідність укладання угод з ЖЕД на вивіз сміття. Про це наголошує інспектор з благоустрою міської ради Сергій ВОРОБЕЙ.
– Моя робота – це в першу чергу профілактика, а вже потім – покарання, - говорить Сергій Анатолійович. - Ходжу вулицями міста і проводжу розмову з тими мешканцями, які захаращують проїзди та тротуари, не приділяють належну увагу прибиранню прилеглої до будівель території. Приємно, що у переважній більшості випадків люди розуміють ситуацію і усувають проблему. Але 4 протоколи все ж таки довелося скласти минулого року. Їх розглядає адмінкомісія на чолі з першим заступником міського голови І.Г Ордою і призначає покарання у вигляді штрафів тощо.
Рейди та перевірки територій та об`єктів Сновщини щодо дотримання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою будуть регулярно проводитися міською радою. Відповідно до Правил благоустрою населених пунктів, мешканці приватного сектора, юридичні та фізичні особи мають укладати договори з ЖЕД на вивіз твердих побутових відходів. Жителі міста, підприємці, керівники підприємств для цього можуть звернутися до житлово-експлуатаційної дільниці за адресою: м.Сновськ, вул. Вишнева,53. Тел. 2-19-19.
– Зазначу, що послуги з вивезення сміття ЖЕД надає постійно протягом року, відповідно до затвердженого графіка, - інформує інспектор з благоустрою. – По-перше, це дуже зручно, не треба думати куди подіти відходи. А по-друге – навколишнє середовище стане чистішим, бо сміття не потраплятиме в ліси, річки, узбіччя доріг між населеними пунктами. (Тарифи на послуги ЖЕД були затверджені рішенням виконкому від 21.12.2017 року і оприлюднені на сайті міськради та в газеті «Промінь» від 6 січня ц.р. – Авт.). До речі, хочу нагадати, що санітарний день тижня у місті, відповідно до Правил благоустрою – четвер. Тож давайте будемо свідомими громадянами і разом покращимо естетичний вигляд наших населених пунктів. Обираючи шлях розвитку Сновської ОТГ, як туристичної, нам усім необхідно потурбуватися про красу й порядок на наших вулицях. Давайте зробимо разом так, щоб наші села і місто не зустрічали гостей поламаними парканами та бур’янами. Нехай всюди квітнуть клумби, буде чистота і порядок. А починати потрібно з себе, з своєї домівки, зі своєї вулиці, з організації, де працюєш.
Лариса МАРТИНЕНКО
День довкілля з 1998 року в Україні відзначають у третю суботу квітня. В цьому році він припадає на 21 квітня. Наведемо порядок разом, щоб жити у чистоті!
Громадська рада при РДА у січні зверталася до міського голови з приводу вжиття заходів щодо покращення благоустрою та естетичного вигляду міста Сновськ і рекомендувала змусити власників покинутих та захаращених будівель і прибудинкових територій привести їх в порядок. А в разі не виконання вимог Правил благоустрою – притягнути їх до відповідальності. Тож міська влада вкотре вирішила нагадати населенню та керівникам установ і організацій про дотримання чистоти і порядку на прилеглих територіях до підприємств та приватних садиб. Зокрема, звертає увагу на необхідність укладання угод з ЖЕД на вивіз сміття. Про це наголошує інспектор з благоустрою міської ради Сергій ВОРОБЕЙ.
– Моя робота – це в першу чергу профілактика, а вже потім – покарання, - говорить Сергій Анатолійович. - Ходжу вулицями міста і проводжу розмову з тими мешканцями, які захаращують проїзди та тротуари, не приділяють належну увагу прибиранню прилеглої до будівель території. Приємно, що у переважній більшості випадків люди розуміють ситуацію і усувають проблему. Але 4 протоколи все ж таки довелося скласти минулого року. Їх розглядає адмінкомісія на чолі з першим заступником міського голови І.Г Ордою і призначає покарання у вигляді штрафів тощо.
Рейди та перевірки територій та об`єктів Сновщини щодо дотримання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою будуть регулярно проводитися міською радою. Відповідно до Правил благоустрою населених пунктів, мешканці приватного сектора, юридичні та фізичні особи мають укладати договори з ЖЕД на вивіз твердих побутових відходів. Жителі міста, підприємці, керівники підприємств для цього можуть звернутися до житлово-експлуатаційної дільниці за адресою: м.Сновськ, вул. Вишнева,53. Тел. 2-19-19.
– Зазначу, що послуги з вивезення сміття ЖЕД надає постійно протягом року, відповідно до затвердженого графіка, - інформує інспектор з благоустрою. – По-перше, це дуже зручно, не треба думати куди подіти відходи. А по-друге – навколишнє середовище стане чистішим, бо сміття не потраплятиме в ліси, річки, узбіччя доріг між населеними пунктами. (Тарифи на послуги ЖЕД були затверджені рішенням виконкому від 21.12.2017 року і оприлюднені на сайті міськради та в газеті «Промінь» від 6 січня ц.р. – Авт.). До речі, хочу нагадати, що санітарний день тижня у місті, відповідно до Правил благоустрою – четвер. Тож давайте будемо свідомими громадянами і разом покращимо естетичний вигляд наших населених пунктів. Обираючи шлях розвитку Сновської ОТГ, як туристичної, нам усім необхідно потурбуватися про красу й порядок на наших вулицях. Давайте зробимо разом так, щоб наші села і місто не зустрічали гостей поламаними парканами та бур’янами. Нехай всюди квітнуть клумби, буде чистота і порядок. А починати потрібно з себе, з своєї домівки, зі своєї вулиці, з організації, де працюєш.
Лариса МАРТИНЕНКО
День довкілля з 1998 року в Україні відзначають у третю суботу квітня. В цьому році він припадає на 21 квітня. Наведемо порядок разом, щоб жити у чистоті!
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