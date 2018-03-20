Фонд соціального страхування України збільшив виплати потерпілим на виробництві на 20%

З першого березня Фондом соціального страхування України здійснюється перерахунок страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також членам їх сімей. Коефіцієнт перерахунку щомісячних виплат встановлено на рівні 1,2.
«Сума виплат буде збільшена на 20 % для всіх потерпілих або їх родин, це 207 тисяч осіб, – зазначає директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євген Баженков. – Загалом для здійснення перерахунків страхових виплат у бюджеті Фонду на 2018 рік передбачено 2,1 млрд гривень».
Збільшений розмір страхових виплат потерпілі на виробництві (члени їх сімей) отримають на початку квітня.
Зазначається, що в разі, якщо відкоригований розмір середньої заробітної плати потерпілого є меншим від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2017 року, розрахунок суми виплат буде здійснено, виходячи з суми 3 200 грн з урахуванням відсотка втрати працездатності.
Перерахунок здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей».
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року Фондом було проведено осучаснення страхових виплат для всіх потерпілих, які перебували на обліку у 2008–2011 роках, сума виплат збільшилась для 170 тисяч осіб.
Упродовж 2017 року Фонд соціального страхування України здійснив страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей у сумі 5,99 млрд грн.
Фонду соціального страхування України
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