Правоохоронцями Сновського району розкрито вбивство жінки. Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Щорським відділом Менської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом умисного вбивства.
Як встановлено, 04.02.2018, близько 09 години 30 хвилин, між власницею домогосподарства у с. Стара Рудня Сновського району та її знайомим, на ґрунті вживання алкоголю та раптово виниклих особистих неприязних відносин сталася сварка, під час якої гість наніс близько трьох ударів кухонним ножем у грудну клітину потерпілої.
Потерпілу у притомному стані було госпіталізовано до Сновської ЦРЛ. 04.02.2018 о 14 годині 30 хвилин, внаслідок масивної крововтрати та проникаючих ушкоджень грудної порожнини, остання перебуваючи у реанімаційному відділенні лікарні померла.
На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та Сновського відділення поліції, працівники Щорського відділу Менської місцевої прокуратури.
Завдяки скоординованій та злагодженій роботі зазначених правоохоронців встановлено чоловіка, причетного до вбивства. Ним виявився 46 - річний громадянин України, мешканець с. Стара Рудня Сновського району. За кілька годин він вже давав правдиві покази, розповідаючи про обставини скоєння злочину.
Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство, санкція якої передбачає позбавлення винного волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
При огляді місця події вилучено знаряддя вбивства та інші докази.
У результаті своєчасного оперативного реагування слідчого та прокурора у провадженні, вказаного місцевого жителя повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину та йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Наразі встановлюються усі обставини вчиненого кримінального правопорушення. Розслідування триває.
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