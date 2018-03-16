Умовну пожежу вчилися ліквідовувати сновські впулгівці

13 березня Сновським районним сектором Держслужби з надзвичайних ситуацій та 8 ДПРЧ м.Сновськ було проведено тактико-спеціальні навчання з ліквідації умовної пожежі на другому поверсі гуртожитку в приміщенні кухні із евакуацією персоналу та студентів закладу.
Відпрацьовувались злагодженість та правильні дії персоналу закладу та рятувальників при виникненні пожежі, швидкість та якість оповіщення, справжність та можливість використання евакуаційних виходів, доступність первинних засобів пожежогасіння тощо. Загалом навчання пройшли на високому рівні.
Відпрацьовувались злагодженість та правильні дії персоналу закладу та рятувальників при виникненні пожежі, швидкість та якість оповіщення, справжність та можливість використання евакуаційних виходів, доступність первинних засобів пожежогасіння тощо. Загалом навчання пройшли на високому рівні.
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