Свій 102-й рік народження відсвяткувала довгожителька з Петрівки Наталія Миколаївна Сорока

З квітами, подарунками, словами щирих привітань, побажань здоров’я та радості до ювілярки завітали голова міської ради Олександр Медведьов, голова районної ради ветеранів Людмила Кравець та директор страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко.
Ця звичайнісінька сільська жінка, уродженка Полтавської області, і, можливо, саме тому її називають петрівською Наталкою Полтавкою. У любові та пошані вона виростила та виховала семеро дітей, 15 внуків та 24 правнуки. У свої 102 роки жінка працює на городі, вирощує помідори, доглядає за господарством. І найголовніше, зовсім не виглядає на свої 102 роки, має непоганий і зір, і слух. Вона працьовита, усміхнена та порядна. Лише добрими словами про неї говорять і жителі Петрівки, і всі ті, хто знають стареньку. Особливого секрету свого довголіття Наталія Миколаївна не має, каже: «Це Бог так відміряв мій вік». Тож нехай Вам, шановна Наталіє Миколаївно, Бог посилає міцне здоров’я, а діти та внуки й надалі продовжують оточувати своєю любов’ю та повагою.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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