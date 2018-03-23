Олена Шарпан: «Медичний транспорт на базі Петрівської амбулаторії не призначений для підвозу людей на обстеження»

На сільському сході у Петрівці більшість мешканців обурила ситуація зі «швидкою допомогою». Нагадаємо, виклик «швидкої» зі Сновська безкоштовний, а своя «швидка» коштує 180 грн.
Цю ситуацію прокоментувала головний лікар РЦПМСД Олена Шарпан.
- Медичний транспорт, який знаходиться на балансі Петрівської амбулаторії, безкоштовно має доставляти лише дітей до року, вагітних жінок та тяжкохворих. Для обслуговування решти викликів та підвезення населення до ЦРЛ він не призначений. Тобто просто відвезти людей на обстеження або прийом до лікаря дана машина не повинна. Цілодобово такий транспорт також не працює. Повторю, що це не «швидка допомога», це – медична допомога для обслуговування викликів по Петрівській амбулаторії, включаючи Хотуничі, Стару Рудню, Камку, Смяч.
Олена Іванівна доповнила інформацію і про програму «Доступні ліки», яка також цікавила петровлян. Дійсно, рецепт для отримання необхідного препарату має виписувати лише лікар. Проте всі бажаючі можуть звертатися до своїх фельдшерів, які з карткою пацієнта на руках можуть самостійно їхати до лікаря і, отримавши необхідний рецепт, придбати ліки в аптеках для тих, хто не має змоги самостійно їздити до міста.
Тетяна ЛИТВИН
Цю ситуацію прокоментувала головний лікар РЦПМСД Олена Шарпан.
- Медичний транспорт, який знаходиться на балансі Петрівської амбулаторії, безкоштовно має доставляти лише дітей до року, вагітних жінок та тяжкохворих. Для обслуговування решти викликів та підвезення населення до ЦРЛ він не призначений. Тобто просто відвезти людей на обстеження або прийом до лікаря дана машина не повинна. Цілодобово такий транспорт також не працює. Повторю, що це не «швидка допомога», це – медична допомога для обслуговування викликів по Петрівській амбулаторії, включаючи Хотуничі, Стару Рудню, Камку, Смяч.
Олена Іванівна доповнила інформацію і про програму «Доступні ліки», яка також цікавила петровлян. Дійсно, рецепт для отримання необхідного препарату має виписувати лише лікар. Проте всі бажаючі можуть звертатися до своїх фельдшерів, які з карткою пацієнта на руках можуть самостійно їхати до лікаря і, отримавши необхідний рецепт, придбати ліки в аптеках для тих, хто не має змоги самостійно їздити до міста.
Тетяна ЛИТВИН
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