Два «золоті» легкоатлетичні дублі!

22 лютого в м.Бровари відбувся відкритий чемпіонат області з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків і дівчат 2001-2002, а також 2003 рр.н. та молодших. Інтереси Сновської об’єднаної територіальної громади захищала команда легкоатлетів у складі 8 чоловік.
По-чемпіонськи виступили вихованці тренера-викладача Євгенія Лахадинова. Одразу на дві золоті медалі збагатив спортивну скарбницю легкоатлетів Сновщини Денис Анищенко. Він виборов І місце в бігу на 600 м та здобув золоту медаль у потрійному стрибку.
Не було конкурентів у «літаючої» Дар’ї Семко. Граціозна спортсменка стала чемпіонкою області у двох дисциплінах: в стрибках у довжину і в потрійному стрибку.
На спринтерській доріжці з бар’єрного бігу на 60 м Максиму Тимошенку не вистачило буквально лічених долей секунди для перемоги. У підсумку – друге місце і «срібна» сходинка п’єдесталу спортивної пошани.
За словами заступника директора міської ДЮСШ Віталія Івлєва, непогано виступили і покращили свої особисті результати і дебютанти змагань Лілія Моцар, Лілія Волкова та Максим Черних. А Анастасія Шевченко та Максим Савоста потрапили до почесної десятки.
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради
По-чемпіонськи виступили вихованці тренера-викладача Євгенія Лахадинова. Одразу на дві золоті медалі збагатив спортивну скарбницю легкоатлетів Сновщини Денис Анищенко. Він виборов І місце в бігу на 600 м та здобув золоту медаль у потрійному стрибку.
Не було конкурентів у «літаючої» Дар’ї Семко. Граціозна спортсменка стала чемпіонкою області у двох дисциплінах: в стрибках у довжину і в потрійному стрибку.
На спринтерській доріжці з бар’єрного бігу на 60 м Максиму Тимошенку не вистачило буквально лічених долей секунди для перемоги. У підсумку – друге місце і «срібна» сходинка п’єдесталу спортивної пошани.
За словами заступника директора міської ДЮСШ Віталія Івлєва, непогано виступили і покращили свої особисті результати і дебютанти змагань Лілія Моцар, Лілія Волкова та Максим Черних. А Анастасія Шевченко та Максим Савоста потрапили до почесної десятки.
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради
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