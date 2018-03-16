День українського добровольця – свято, що відзначається 14 березня. Саме цього дня в 2014 році перші 500 бійців прибули на полігон для формування першого добровольчого батальйону.
Якраз на початку 2014 року після Революції Гідності сотні громадян України вирішили захищати свою державу на сході України. Ці сміливці покинули все: сім’ї, родини, коханих людей та друзів, свою роботу та навчання і, ризикуючи найдорожчим – своїм життям, рушили на війну.
Українські добровольці стали гордістю українського народу, адже саме завдяки їхній відданості, мужності, Україна змогла дати відсіч ворогові.
На Сновщині зареєстровано 32 таких сміливців: А.Биховець, А.Булденко, О.Василяко, О.Васильєв, О.Голота, А.Гордійко, М.Грищенко, Є.Данильченко, В.Єрмолов, П.Желдак, В.Зачепа, О.Іванов, С.Коваль, О.Козлов, Г.Колесніков, В.Кривенко, О.Криволап, Ю.Луданик, В.Присмицький, В.Рудий, С.Самусенко, В.Світличний, М.Сергійко, С.Сова, О.Ступич, І.Ткаченко, В.Трач, Д.Халіман, Ю.Шамрай, А.Шеремет, С.Шеремет, Ю.Яцен.
Низько вклоняємося вам, наші герої. Адже саме завдяки вашим зусиллям та незламності духу наша країна впевнено дає відсіч своєму ворогові. Ви – майбутнє України та її гордість!
Тетяна ЛИТВИН
Якраз на початку 2014 року після Революції Гідності сотні громадян України вирішили захищати свою державу на сході України. Ці сміливці покинули все: сім’ї, родини, коханих людей та друзів, свою роботу та навчання і, ризикуючи найдорожчим – своїм життям, рушили на війну.
Українські добровольці стали гордістю українського народу, адже саме завдяки їхній відданості, мужності, Україна змогла дати відсіч ворогові.
На Сновщині зареєстровано 32 таких сміливців: А.Биховець, А.Булденко, О.Василяко, О.Васильєв, О.Голота, А.Гордійко, М.Грищенко, Є.Данильченко, В.Єрмолов, П.Желдак, В.Зачепа, О.Іванов, С.Коваль, О.Козлов, Г.Колесніков, В.Кривенко, О.Криволап, Ю.Луданик, В.Присмицький, В.Рудий, С.Самусенко, В.Світличний, М.Сергійко, С.Сова, О.Ступич, І.Ткаченко, В.Трач, Д.Халіман, Ю.Шамрай, А.Шеремет, С.Шеремет, Ю.Яцен.
Низько вклоняємося вам, наші герої. Адже саме завдяки вашим зусиллям та незламності духу наша країна впевнено дає відсіч своєму ворогові. Ви – майбутнє України та її гордість!
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий