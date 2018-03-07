Працювали із ночі й на повну силу

Незважаючи на те, що за календарем весна, погода нас щедро обдарувала рясними снігопадами. Найбільше сніжних опадів випало в суботу. Станом на 3 березня, за даними метеорологічної станції в Сновському районі, висота снігового покриву становила 31 см.
Для забезпечення пересування автотранспорту та пішоходів по місту до розчистки доріг була долучена вся наявна снігозбиральна техніка комунальних підприємств громади та приватних підприємців.
Розчистка доріг розпочиналася о 3-4 годині ранку.
Міська рада дуже вдячна керівникам підприємств та працівникам, які з відповідальністю поставилися до виконання даних робіт, а саме: Віктору Глущенку, Сергію Хвісюку та Петру Тебенку (КП «Щорська ЖЕД»), Павлу Лаптєву (Щорська дільниця №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства), Дмитру Ткаченку та Юрію Бондаренку (ДП «Сновськрайагролісгосп»), Юрію Колотуші (ПрАТ «Комунальник»).
Загалом протяжність доріг по місту складає 70,8 км, по селах громади – 346,7 км.
Для забезпечення пересування автотранспорту та пішоходів по місту до розчистки доріг була долучена вся наявна снігозбиральна техніка комунальних підприємств громади та приватних підприємців.
Розчистка доріг розпочиналася о 3-4 годині ранку.
Міська рада дуже вдячна керівникам підприємств та працівникам, які з відповідальністю поставилися до виконання даних робіт, а саме: Віктору Глущенку, Сергію Хвісюку та Петру Тебенку (КП «Щорська ЖЕД»), Павлу Лаптєву (Щорська дільниця №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства), Дмитру Ткаченку та Юрію Бондаренку (ДП «Сновськрайагролісгосп»), Юрію Колотуші (ПрАТ «Комунальник»).
Загалом протяжність доріг по місту складає 70,8 км, по селах громади – 346,7 км.
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