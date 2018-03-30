Успіхи сновських музикантів

З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, обміну творчими досягненнями та подальшого розвитку виконавської майстерності в Ніжині та Чернігові пройшли обласні конкурси виконавців на музичних інструментах та ансамблів серед учнів мистецьких шкіл області.
Учні Сновської дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна взяли участь в цих конкурсах та отримали 25 переможних дипломів. Цьому успіху передувала клопітка робота викладачів, дирекції закладу, усіх учаснків дійства.
ІІІ місце: Альбіна Шевченко, Юлія Аксьончик – фортепіано (викладач А.І.Ткаченко), Ксенія Високос – домра (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), Павло Косьяненко – балалайка (викладач Л.П. Омеляненко, концертмейстер В.В. Маковецька), Данило Медик – гітара (викладач Л.П. Омеляненко), Дмитро Бондаренко– домра (викладач К.І. Чумак, концертмейстер М.В. Тєлєгіна), Артем, Бабак – ударні (викладач Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька), Максим Препіяло – гітара (викладач Л.П. Омеляненко), джаз-ансамбль (керівник Л.І. Рибальченко), ансамбль гітаристів «Унісон» (керівник Л.П. Омеляненко), Данііл Петренко – труба (викладач Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька).
ІІ місце: Анастасія Єфіменко – акордеон (викладач С.М. Гладченко), Вероніка Грицина – домра (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), дует у складі Анастасії Єфіменко та Яни Пахолкіної – акордеон (викладач С.М. Гладченко), Катерина Дяговець– фортепіано (викладач Н.Ф. Лашук), Ілля Кліщенко– ударні (викладач В.Ф. Лашук, концертмейстер В.В. Маковецька).
І місце: Дмитро Ільєнко – ударні (викладач В.Ф. Лашук, концертмейстер В.В. Маковецька), Анастасія Черних, Анастасія Сорокалєт – домра (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), Маргарита Мельник – баян (викладач С.Г. Кузьменко), ансамбль домристів «Домінанта» (керівник Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд).
Гран-прі: Дарина Михальченко – баян (викладач С.Г. Кузьменко), Богдан Кобко – баян (викладач Р.В. Мартинович), Данило Корінь – ударні (викладач Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька), ансамбль баяністів «Мажор» (керівник С.Г. Кузьменко).
Сприяли у поїздці на даний конкурс депутат Л.Іванов, батьки учнів О.Шевченко, А.Пузач, управління освіти, молоді та спорту міськради.
Vivat, лауреати!
О.СВИСТУНОВА,
директор Сновської ДМШ ім. Н.Г.Рахліна
Учні Сновської дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна взяли участь в цих конкурсах та отримали 25 переможних дипломів. Цьому успіху передувала клопітка робота викладачів, дирекції закладу, усіх учаснків дійства.
ІІІ місце: Альбіна Шевченко, Юлія Аксьончик – фортепіано (викладач А.І.Ткаченко), Ксенія Високос – домра (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), Павло Косьяненко – балалайка (викладач Л.П. Омеляненко, концертмейстер В.В. Маковецька), Данило Медик – гітара (викладач Л.П. Омеляненко), Дмитро Бондаренко– домра (викладач К.І. Чумак, концертмейстер М.В. Тєлєгіна), Артем, Бабак – ударні (викладач Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька), Максим Препіяло – гітара (викладач Л.П. Омеляненко), джаз-ансамбль (керівник Л.І. Рибальченко), ансамбль гітаристів «Унісон» (керівник Л.П. Омеляненко), Данііл Петренко – труба (викладач Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька).
ІІ місце: Анастасія Єфіменко – акордеон (викладач С.М. Гладченко), Вероніка Грицина – домра (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), дует у складі Анастасії Єфіменко та Яни Пахолкіної – акордеон (викладач С.М. Гладченко), Катерина Дяговець– фортепіано (викладач Н.Ф. Лашук), Ілля Кліщенко– ударні (викладач В.Ф. Лашук, концертмейстер В.В. Маковецька).
І місце: Дмитро Ільєнко – ударні (викладач В.Ф. Лашук, концертмейстер В.В. Маковецька), Анастасія Черних, Анастасія Сорокалєт – домра (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), Маргарита Мельник – баян (викладач С.Г. Кузьменко), ансамбль домристів «Домінанта» (керівник Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд).
Гран-прі: Дарина Михальченко – баян (викладач С.Г. Кузьменко), Богдан Кобко – баян (викладач Р.В. Мартинович), Данило Корінь – ударні (викладач Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька), ансамбль баяністів «Мажор» (керівник С.Г. Кузьменко).
Сприяли у поїздці на даний конкурс депутат Л.Іванов, батьки учнів О.Шевченко, А.Пузач, управління освіти, молоді та спорту міськради.
Vivat, лауреати!
О.СВИСТУНОВА,
директор Сновської ДМШ ім. Н.Г.Рахліна
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