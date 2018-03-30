пятница, 30 марта 2018 г.

Успіхи сновських музикантів

З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, обміну творчими досягненнями та подальшого розвитку виконавської майстерності в Ніжині та Чернігові пройшли обласні конкурси виконавців на музичних інструментах та ансамблів серед учнів мистецьких шкіл області.

Учні Сновської дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна взяли участь в цих конкурсах та отримали 25 переможних дипломів. Цьому успіху передувала клопітка робота викладачів, дирекції закладу, усіх учаснків дійства.
ІІІ місце: Альбіна Шевченко, Юлія Аксьончик – фортепіано (викладач  А.І.Ткаченко), Ксенія Високос – домра (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд), Павло Косьяненко – балалайка (викладач Л.П. Омеляненко, концертмейстер В.В. Маковецька), Данило Медик – гітара (викладач Л.П. Омеляненко), Дмитро Бондаренко– домра (викладач К.І. Чумак, концертмейстер М.В. Тєлєгіна), Артем, Бабак – ударні (викладач  Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька), Максим Препіяло  – гітара (викладач  Л.П. Омеляненко), джаз-ансамбль  (керівник Л.І. Рибальченко), ансамбль гітаристів «Унісон»  (керівник Л.П. Омеляненко), Данііл Петренко – труба (викладач  Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька).
ІІ місце: Анастасія Єфіменко – акордеон (викладач С.М. Гладченко), Вероніка Грицина – домра (викладач Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд),  дует у складі Анастасії Єфіменко та Яни Пахолкіної – акордеон (викладач С.М. Гладченко), Катерина Дяговець– фортепіано (викладач Н.Ф. Лашук), Ілля  Кліщенко– ударні (викладач  В.Ф. Лашук, концертмейстер В.В. Маковецька).
І місце: Дмитро Ільєнко – ударні (викладач  В.Ф. Лашук, концертмейстер В.В. Маковецька), Анастасія Черних, Анастасія Сорокалєт – домра (викладач  Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд),  Маргарита Мельник – баян (викладач  С.Г. Кузьменко), ансамбль домристів «Домінанта» (керівник Л.П. Сіренька, концертмейстер Ю.А. Дрозд).
Гран-прі: Дарина Михальченко – баян (викладач С.Г. Кузьменко), Богдан Кобко – баян  (викладач  Р.В. Мартинович), Данило Корінь – ударні (викладач Л.І. Рибальченко, концертмейстер В.В. Маковецька), ансамбль баяністів «Мажор» (керівник С.Г. Кузьменко).
Сприяли у поїздці на даний конкурс депутат Л.Іванов, батьки учнів О.Шевченко, А.Пузач, управління освіти, молоді та спорту міськради. 
Vivat, лауреати!
О.СВИСТУНОВА,
директор Сновської ДМШ  ім. Н.Г.Рахліна                                 
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