Цупили і телефони, і світильники...

21 березня надійшла заява про те, що невідома особа шляхом розбиття вікна проникла до нежилого будинку заявника і здійснила крадіжку кутової шліфувальної машинки вартістю близько 700 грн.
21 березня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що сталася ДТП, в результаті якої зіштовхнулися автомобілі «Сангйонг» та «Джиллі». Постраждалих нема.
22 березня надійшла інформація про те, що сталася ДТП між автомобілями ВАЗ-2110 та ВАЗ-2105. Постаждалих нема.
23 березня надійшов рапорт співробітника за фактом зникнення мобільного телефона «Леново» з кафе «Десяточка», який належав гр. А.
23 березня надійшов рапорт співробітника за фактом зникнення світильника марки LED-ST-60W у м.Сновськ на розі вул. Соснова - Декабристів біля житлового будинку № 1 на залізобетонній основі.
21 березня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що сталася ДТП, в результаті якої зіштовхнулися автомобілі «Сангйонг» та «Джиллі». Постраждалих нема.
22 березня надійшла інформація про те, що сталася ДТП між автомобілями ВАЗ-2110 та ВАЗ-2105. Постаждалих нема.
23 березня надійшов рапорт співробітника за фактом зникнення мобільного телефона «Леново» з кафе «Десяточка», який належав гр. А.
23 березня надійшов рапорт співробітника за фактом зникнення світильника марки LED-ST-60W у м.Сновськ на розі вул. Соснова - Декабристів біля житлового будинку № 1 на залізобетонній основі.
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