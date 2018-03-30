пятница, 30 марта 2018 г.

Цупили і телефони, і світильники...

21 березня  надійшла заява про те, що невідома особа шляхом розбиття вікна проникла до нежилого будинку заявника і здійснила крадіжку кутової шліфувальної машинки вартістю близько 700 грн.

21 березня  надійшло повідомлення на службу «102»  про те, що сталася ДТП, в результаті якої зіштовхнулися автомобілі «Сангйонг» та  «Джиллі». Постраждалих нема.
22 березня надійшла інформація про те, що сталася  ДТП між автомобілями ВАЗ-2110 та ВАЗ-2105. Постаждалих нема.
23 березня надійшов рапорт співробітника за фактом зникнення мобільного телефона «Леново» з кафе «Десяточка», який належав гр. А.
23 березня  надійшов рапорт співробітника за фактом зникнення світильника марки LED-ST-60W у м.Сновськ на розі вул. Соснова  - Декабристів біля житлового будинку № 1 на залізобетонній основі.
Автор: на
Ярлыки:

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