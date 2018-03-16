Спортивні ігри школярів Сновщини
7 березня вихованці закладів загальної середньої освіти Сновської ОТГ змаганнями з волейболу розпочали ХІІІ спортивні ігри учнів. На базі Сновської ДЮСШ першими відкрили змагання представники навчальних закладів І-ІІ ступенів акредитації.
Вихованці школи-інтернату, яких в народі називають «Казка», впевнено переграли своїх суперників з Великого Щимеля та Тур’ї і стали переможцями другий рік поспіль.
Цікаво проходили ігри в старшій віковій групі, де змагались команди з Новоборовицького НВК та Кучинівської ЗОШ. Спортсмени з цих команд виглядали значно краще за інших. Видно, що шкільному волейболу вчителі фізичної культури Іван Здрелько та Сергій Воронін приділяють особливу увагу. Тому і заслужено ці команди посіли, відповідно, перше та друге місця. Третіми стали волейболісти зі Сновської школи № 1.
Приємно, що зовсім не було роботи у медичного працівника Оксани Кустенко.
Сектор сім’ї, молоді та спорту Управління освіти міськради
Футбол
10 березня відбувся завершальний ігровий день відкритої першості з міні-футболу серед колективів фізкультури та молоді міста. Між собою зустрілися такі команди: «Легіон» (м.Городня) – «Електрон» (м.Сновськ) – 4:1; «Ветеран» (м.Городня) – «Тур’я» (Сновський район) – 8:0; «Тайм» (м.Сновськ) – «Легіон» (м.Городня) – 10:3; ФК Корюківка – ВПУЛГ (м.Сновськ) – 3:0; «Хіт» (м.Сновськ) – «Ветеран» (м.Городня) – 5:2; ДЮСШ Сновськ – «Електрон» (м.Сновськ) – 10:6; «Тур’я» (Сновський район) – ФК Корюківка – 1:12; «Тайм» (м.Сновськ) – «Хіт» (м.Сновськ) – 8:12.
На цьому змагання завершилися, а команди розподілилися таким чином: 9 місце - «Тур’я» (Сновський район); 8 - «Електрон» (м.Сновськ); 7 – ВПУЛГ (м.Сновськ); 6 – ФК Корюківка; 5 – ДЮСШ Сновськ; 4 - «Легіон» (м.Городня); 3- «Хіт» (м.Сновськ); 2 – «Тайм» (м.Сновськ); 1 - «Ветеран» (м.Городня).
Кращим гравцем та кращим бомбардиром турніру було визнано Владислава Хоменка.
Змагання провела місцева федерація футболу, очолювана Романом Грицюком, за підтримки керівника місцевої організації Радикальної партії Олега Ляшка Павла Мірошниченка.
Волейбол
11 березня розпочалася першість району з волейболу серед чоловіків, команд підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, сільських громад та команд аматорів.
На жаль, участь у змаганнях взяли тільки дві сільські команди: Петрівки та Нових Борович. Перший тур відбувся в с.Петрівка, після якого лідерами стали дві команди: «Освіта» та «Локомотив», які у своєму активі мають по шість очок. Дуже приємно, що цього року завдяки наполегливості двох Олександрів – Сидоренка та Кухаренка, участь у змаганнях взяла аматорська команда «Сюрприз», яка в своєму активі має три очки. Команди с.Петрівки та Н.Борович поки не здобули жодного очка. Але попереду ще залишилося два тури - в с.Нові Боровичі та Сновську. Тільки в останньому турі буде визначена команда-переможець змагань.
Г. САЛАТА, голова районної організації ВФСТ «Колос»
Анонс
18 березня о 10 годині в спортивному залі ДЮСШ відбудуться обласні зональні змагання з волейболу серед районних організацій ВФСТ «Колос» за участю команд Сновського, Городнянського, Ріпкинського та Чернігівського районів.
7 березня вихованці закладів загальної середньої освіти Сновської ОТГ змаганнями з волейболу розпочали ХІІІ спортивні ігри учнів. На базі Сновської ДЮСШ першими відкрили змагання представники навчальних закладів І-ІІ ступенів акредитації.
Вихованці школи-інтернату, яких в народі називають «Казка», впевнено переграли своїх суперників з Великого Щимеля та Тур’ї і стали переможцями другий рік поспіль.
Цікаво проходили ігри в старшій віковій групі, де змагались команди з Новоборовицького НВК та Кучинівської ЗОШ. Спортсмени з цих команд виглядали значно краще за інших. Видно, що шкільному волейболу вчителі фізичної культури Іван Здрелько та Сергій Воронін приділяють особливу увагу. Тому і заслужено ці команди посіли, відповідно, перше та друге місця. Третіми стали волейболісти зі Сновської школи № 1.
Приємно, що зовсім не було роботи у медичного працівника Оксани Кустенко.
Сектор сім’ї, молоді та спорту Управління освіти міськради
Футбол
10 березня відбувся завершальний ігровий день відкритої першості з міні-футболу серед колективів фізкультури та молоді міста. Між собою зустрілися такі команди: «Легіон» (м.Городня) – «Електрон» (м.Сновськ) – 4:1; «Ветеран» (м.Городня) – «Тур’я» (Сновський район) – 8:0; «Тайм» (м.Сновськ) – «Легіон» (м.Городня) – 10:3; ФК Корюківка – ВПУЛГ (м.Сновськ) – 3:0; «Хіт» (м.Сновськ) – «Ветеран» (м.Городня) – 5:2; ДЮСШ Сновськ – «Електрон» (м.Сновськ) – 10:6; «Тур’я» (Сновський район) – ФК Корюківка – 1:12; «Тайм» (м.Сновськ) – «Хіт» (м.Сновськ) – 8:12.
На цьому змагання завершилися, а команди розподілилися таким чином: 9 місце - «Тур’я» (Сновський район); 8 - «Електрон» (м.Сновськ); 7 – ВПУЛГ (м.Сновськ); 6 – ФК Корюківка; 5 – ДЮСШ Сновськ; 4 - «Легіон» (м.Городня); 3- «Хіт» (м.Сновськ); 2 – «Тайм» (м.Сновськ); 1 - «Ветеран» (м.Городня).
Кращим гравцем та кращим бомбардиром турніру було визнано Владислава Хоменка.
Змагання провела місцева федерація футболу, очолювана Романом Грицюком, за підтримки керівника місцевої організації Радикальної партії Олега Ляшка Павла Мірошниченка.
Волейбол
11 березня розпочалася першість району з волейболу серед чоловіків, команд підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, сільських громад та команд аматорів.
На жаль, участь у змаганнях взяли тільки дві сільські команди: Петрівки та Нових Борович. Перший тур відбувся в с.Петрівка, після якого лідерами стали дві команди: «Освіта» та «Локомотив», які у своєму активі мають по шість очок. Дуже приємно, що цього року завдяки наполегливості двох Олександрів – Сидоренка та Кухаренка, участь у змаганнях взяла аматорська команда «Сюрприз», яка в своєму активі має три очки. Команди с.Петрівки та Н.Борович поки не здобули жодного очка. Але попереду ще залишилося два тури - в с.Нові Боровичі та Сновську. Тільки в останньому турі буде визначена команда-переможець змагань.
Г. САЛАТА, голова районної організації ВФСТ «Колос»
Анонс
18 березня о 10 годині в спортивному залі ДЮСШ відбудуться обласні зональні змагання з волейболу серед районних організацій ВФСТ «Колос» за участю команд Сновського, Городнянського, Ріпкинського та Чернігівського районів.
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