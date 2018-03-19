Сільське господарство Сновщини мовою цифр

За два місяці 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району розрахунково вироблено сільськогосподарської продукції на сумму 1,1 млн.гривень (115% до відповідного періоду минулого року). Реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 45,2 млн.гривень. Соціальний внесок агробізнесу в розвиток сільських територій за два місяці складає 273,5 тис.гривень (194% до 2017 року).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за лютий 2018 р. становить 6016 гривень, що на 22293 грн більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати.
За оперативними даними сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати немає.
Станом на 13.03.2018 р. закуплено мінеральних добрив під урожай 2018 року 1367 тонн діючої речовини (114% до минулого року). На даний час ведуться роботи по придбанню насіння кукурудзи, гороху, соняшнику.
На 1.03.2018 р. в сільськогосподарських підприємствах налічується 1023 голови великої рогатої худоби, в тому числі корів – 504 голови, відповідно, 82% , 81% до минулого року. За два місяці 2018 року надоєно 215 т молока, що на 16% менше, ніж в минулому році.
Надій молока на корову на початок року становить 429 кг (95% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ – 423 грами (117 %).
Всього за два місяці вирощено м’яса худоби та птиці 13,3 т (це 92% проти відповідного періоду минулого року).
За два місяці 2018 року сільгосппідприємства придбали 5 одиниць різноманітної техніки на суму 8,8 млн грн.
Н.ДЯТЕЛ, начальник агропромвідділу РДА
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за лютий 2018 р. становить 6016 гривень, що на 22293 грн більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати.
За оперативними даними сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати немає.
Станом на 13.03.2018 р. закуплено мінеральних добрив під урожай 2018 року 1367 тонн діючої речовини (114% до минулого року). На даний час ведуться роботи по придбанню насіння кукурудзи, гороху, соняшнику.
На 1.03.2018 р. в сільськогосподарських підприємствах налічується 1023 голови великої рогатої худоби, в тому числі корів – 504 голови, відповідно, 82% , 81% до минулого року. За два місяці 2018 року надоєно 215 т молока, що на 16% менше, ніж в минулому році.
Надій молока на корову на початок року становить 429 кг (95% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ – 423 грами (117 %).
Всього за два місяці вирощено м’яса худоби та птиці 13,3 т (це 92% проти відповідного періоду минулого року).
За два місяці 2018 року сільгосппідприємства придбали 5 одиниць різноманітної техніки на суму 8,8 млн грн.
Н.ДЯТЕЛ, начальник агропромвідділу РДА
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