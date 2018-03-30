Сільчан очікують дотації на молодняк

Цю гарну новину днями підкріпила постанова Кабінету Міністрів від сьомого лютого за номером 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва».
Кому ж можна на неї сподіватися? А усім фізичним особам, котрі утримують ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку бичків і теличок до тринадцятимісячного віку.
Дотація на молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання у таких розмірах: за утримання однієї голови віком від 1 до 5 місяців – 300 грн; віком від 5 до 9 місяців – 700 грн; від 9 до 13 місяців – 1500 грн. А вцілому сума (на одну голову молодняка) не має перевищувати 2500 грн.
Підтримка суттєва, тож аби не впустити свій шанс, власникам нетелей необхідно подати до об’єднаної територіальної громади (можна це зробити на місці за допомогою в.о. старост) копії відповідних документів: паспорт громадянина України, паспорт ВРХ, довідку або договір про відкриття рахунку в банку та документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Їх обов’язково розглянуть протягом бюджетного року у три етапи: до 1 травня, 1 вересня, 1 грудня поточного року у порядку черговості і з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку фізичних осіб – власників тварин.
За матеріалами управління АПР підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
Кому ж можна на неї сподіватися? А усім фізичним особам, котрі утримують ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку бичків і теличок до тринадцятимісячного віку.
Дотація на молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання у таких розмірах: за утримання однієї голови віком від 1 до 5 місяців – 300 грн; віком від 5 до 9 місяців – 700 грн; від 9 до 13 місяців – 1500 грн. А вцілому сума (на одну голову молодняка) не має перевищувати 2500 грн.
Підтримка суттєва, тож аби не впустити свій шанс, власникам нетелей необхідно подати до об’єднаної територіальної громади (можна це зробити на місці за допомогою в.о. старост) копії відповідних документів: паспорт громадянина України, паспорт ВРХ, довідку або договір про відкриття рахунку в банку та документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Їх обов’язково розглянуть протягом бюджетного року у три етапи: до 1 травня, 1 вересня, 1 грудня поточного року у порядку черговості і з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку фізичних осіб – власників тварин.
За матеріалами управління АПР підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
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