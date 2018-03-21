Питання забезпечення належного захисту інтересів держави та територіальної громади у сферіземельних відносин є одним із пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури, який здійснюється шляхом комплексного застосування представницьких та кримінально-правових засобів прокурорського реагування на порушення Закону.
среда, 21 марта 2018 г.
Менською місцевою прокуратурою вжито заходів до повернення земель територіальній громаді
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