среда, 21 марта 2018 г.

Менською місцевою прокуратурою вжито заходів до повернення земель територіальній громаді


Питання забезпечення належного захисту інтересів держави та територіальної громади у сферіземельних відносин є одним із пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури, який здійснюється шляхом комплексного застосування представницьких та кримінально-правових засобів прокурорського реагування на порушення Закону.
 Реалізовуючи Конституційну функцію представництва інтересів держави в суді, Менською місцевою прокуратурою установлено факт не передачі  упродовж тривалого часу територіальній громаді, яку представляє Сновська  міська рада, не успадкованих після смерті громадян земельних ділянок,  загальною площею  4 га, вартістю  майже 70 тис. грн.
 Враховуючи, що органом місцевого самоврядування, в межах законодавства, не вжито заходів до повернення земельних ділянок, прокуратура звернулася до Щорського районного суду Чернігівської області з заявамипро визнання спадщини відумерлою.
 Крім того, за результатами представницької діяльності органів прокуратури у сфері земельних відносин, у поточному році до Сновської територіальної громади  повернуто 5  га землі, вартістю 90  тис. грн.

 Сфера земельних правовідносин потребує постійної уваги та контролю з боку громадян і державних органів, оскільки є бюджетонаповнюючою, тому для органів прокуратури вказаний напрямок роботи є пріоритетним.


Автор: на

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