СБУ повідомляє

Шановні громадяни! Увага!
У рамках проведення контрдиверсійних тактико-спеціальних навчань, організованих Антитерористичним центром при Службі безпеки України, Управління СБ України в Чернігівській області звертається до мешканців Чернігова та області з проханням надавати інформацію у разі виявлення групи осіб у кількості 3-5 чоловік, слов’янської зовнішності, спортивної статури, зріст 170-180 см, вік 25-30 років.
Можуть використовувати автотранспорт.
У випадку виявлення вказаної групи або підозрілих предметів негайно повідомляйте до Управління Служби безпеки України в Чернігівській області за тел. (0462) 676-20 або до Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області за тел.: 102; (0462) 619-001, 619-002.
Група взаємодії штабу АТЦ
із засобами масової інформації
У рамках проведення контрдиверсійних тактико-спеціальних навчань, організованих Антитерористичним центром при Службі безпеки України, Управління СБ України в Чернігівській області звертається до мешканців Чернігова та області з проханням надавати інформацію у разі виявлення групи осіб у кількості 3-5 чоловік, слов’янської зовнішності, спортивної статури, зріст 170-180 см, вік 25-30 років.
Можуть використовувати автотранспорт.
У випадку виявлення вказаної групи або підозрілих предметів негайно повідомляйте до Управління Служби безпеки України в Чернігівській області за тел. (0462) 676-20 або до Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області за тел.: 102; (0462) 619-001, 619-002.
Група взаємодії штабу АТЦ
із засобами масової інформації
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