На «Вогнику» у «Вітамінці»

Чи не увесь керівний склад Сновщини зібрала на «Вогник» голова ветеранської організації Людмила Кравець, про невтомність, завзятість, енергійність якої ходять цілі легенди.
Бо ж нікому іншому не вдається бути таким умілим організатором і збирачем різної підтримки.
Ось і цього разу за щедрими столами з усілякими наїдками і питвом розмістилися ветерани не лише з райцентру, а й з Рогізок, Жоведі, Старих Борович, інших населених пунктів. Почесні грамоти ОТГ, райради й РДА отримали активісти ветеранського руху шановані Світлана Покрова, Тетяна Косевич, Людмила Воронова, Тамара Семенок, а посвідки «Ветеран праці» - лікарі Раїса Кодинець, Олексій Самусенко. А впереміш із нагородами, виступами й тостами на цьому заході лилися музика і спів учасників художньої самодіяльності Рогізківського БК. Тамтешні виконавиці пісень і підтанцьовок старалися й імпровізували, як могли. Ноги самі витинали гопки й у ветеранів, котрі активно влилися у веселе святкування.
Допомагав Людмилі Романівні Кравець вести усю програму її незмінний супутник по життю, її надійна половинка Віктор Олексійович.
Милувалася їхніми кипучими талантами і жагою до життя. До речі, як пара зазначила, на часі підготовка до чергового великого дійства – 100-річчя утворення Червоного Хреста. Тож розслаблятися нікому не варто, навпаки, «напоготові» мають бути і влада, і спонсори, і всі, чиї серця відкриті для людей, для загального приємного спілкування. Бо ж добре слово, добрі жести і душі гріють, і наснагу дають.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Бо ж нікому іншому не вдається бути таким умілим організатором і збирачем різної підтримки.
Ось і цього разу за щедрими столами з усілякими наїдками і питвом розмістилися ветерани не лише з райцентру, а й з Рогізок, Жоведі, Старих Борович, інших населених пунктів. Почесні грамоти ОТГ, райради й РДА отримали активісти ветеранського руху шановані Світлана Покрова, Тетяна Косевич, Людмила Воронова, Тамара Семенок, а посвідки «Ветеран праці» - лікарі Раїса Кодинець, Олексій Самусенко. А впереміш із нагородами, виступами й тостами на цьому заході лилися музика і спів учасників художньої самодіяльності Рогізківського БК. Тамтешні виконавиці пісень і підтанцьовок старалися й імпровізували, як могли. Ноги самі витинали гопки й у ветеранів, котрі активно влилися у веселе святкування.
Допомагав Людмилі Романівні Кравець вести усю програму її незмінний супутник по життю, її надійна половинка Віктор Олексійович.
Милувалася їхніми кипучими талантами і жагою до життя. До речі, як пара зазначила, на часі підготовка до чергового великого дійства – 100-річчя утворення Червоного Хреста. Тож розслаблятися нікому не варто, навпаки, «напоготові» мають бути і влада, і спонсори, і всі, чиї серця відкриті для людей, для загального приємного спілкування. Бо ж добре слово, добрі жести і душі гріють, і наснагу дають.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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