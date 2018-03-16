пятница, 16 марта 2018 г.

Старість просить допомоги

У свої дев’яносто з гаком рогізківчанин Трохим Микитович Влащицький продовжує оббивати усі владні коридори заради відкриття  на його кутку, що зветься «друга громада», магазину. 



Каже: «Не подужаємо – ні я, ні інші люди мого віку, за 2 км діставатися до центру Рогізок!»
Дане питання намагалися зрушити з місця в.о. старости Тамара Семенок, депутат міськради Олексій Самусенко, але позитивного результату досі нема.
Торговельники не поспішають почути голос громади. Мотивують свою позицію збитковістю, бездоріжжям, іншими причинами.
А що ж старенькі?  Їм по-справжньому непереливки...
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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