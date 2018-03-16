Старість просить допомоги

У свої дев’яносто з гаком рогізківчанин Трохим Микитович Влащицький продовжує оббивати усі владні коридори заради відкриття на його кутку, що зветься «друга громада», магазину.
Каже: «Не подужаємо – ні я, ні інші люди мого віку, за 2 км діставатися до центру Рогізок!»
Дане питання намагалися зрушити з місця в.о. старости Тамара Семенок, депутат міськради Олексій Самусенко, але позитивного результату досі нема.
Торговельники не поспішають почути голос громади. Мотивують свою позицію збитковістю, бездоріжжям, іншими причинами.
А що ж старенькі? Їм по-справжньому непереливки...
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Каже: «Не подужаємо – ні я, ні інші люди мого віку, за 2 км діставатися до центру Рогізок!»
Дане питання намагалися зрушити з місця в.о. старости Тамара Семенок, депутат міськради Олексій Самусенко, але позитивного результату досі нема.
Торговельники не поспішають почути голос громади. Мотивують свою позицію збитковістю, бездоріжжям, іншими причинами.
А що ж старенькі? Їм по-справжньому непереливки...
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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