Діти люблять пригоди і фантастику

У переддень весняних шкільних канікул у дитячій бібліотеці м. Сновськ проходив літературний конкурс «Кращий читач року-2018» серед учнів 6-х та 7-х класів. До книгозбірні прибули 11 учасниць з різних куточків громади. Це - Софія Лойченко з Н.Борович, Оля Гайдай зі Ст.Рудні, Дарина Кислухо зі Смячі, Ілона Теліман та Анна Сухорукова з Петрівки, Марина Булденко з Тур`ї, Вікторія Ващенко з Хотунич, Поліна Кухаренко зі Сновська, Діана Омеляненко з Кучинівки, Яна Піддубна з Рогізок, Маргарита Мельник зі Сновська.
На жаль, хлопці, мабуть, сидять більше за комп’ютерами і не читають книжок, бо на конкурс заявок не подали. Журі, заслухавши виступи конкурсанток, їхні відповіді на запитання та переглянувши читацькі щоденники дівчат, повинно було обрати ту, яка представлятиме Сновщину на обласному конкурсі. Свою думку щодо звання «Кращий читач року» висловили і самі конкурсанти, і бібліотекарі сільських книгозбірень. Враховувалась не тільки кількість прочитаних книжок, але й вміння виділити головну думку твору, різноманітність тем, якими цікавляться юні читачі. В основному підлітки зараз читають пригодницькі та фантастичні твори і не дуже захоплюються поезією. Хоча в один голос відповідали, що люблять книги-вірші Тетяни Пакалюк. Помітно було, що під час виступів дівчата дуже хвилювалися. Але майстерність публічного виступу і вміння впевнено триматися перед публікою – теж важлива складова перемоги, і не тільки в цьому конкурсі.
Поки журі підбивало підсумки, присутніх на конкурсі порадували своїми виступами гуртківці центру дитячої та юнацької творчості.
Було вирішено, що в Чернігів поїдуть Яна Піддубна (6 клас) та Маргарита Мельник (7 клас). Там дівчатка мають не лише розповісти про улюблені прочитані книги й авторів, а й скласти невеликий іспит з філології та української мови.
Забігаючи наперед, скажемо, що юні сновчанки достойно представили наш район на обласному конкурсі «Кращий читач року-2018», який пройшов у вівторок. У 6-тикласників було замість двох аж чотири етапи змагань. Наша Яна Піддубна дійшла до останнього та вибороти поїздку до Львова їй цього разу не вдалося. Наступного року в сьомому класі дівчинці можна ще скористатися шансом на перемогу.
Цікаво, що Яні не вистачає книжок у шкільній та сільській бібліотеці, вона за ними їздить ще й в Кучинівку. Дуже любить читати про телепортацію. А Маргарита обирає різнобічну літературу: і пригоди, і біографії знаменитих людей у художньому стилі, і народні традиції (зокрема, про українське вбрання). Книжки, як запевнили самі учасниці, вчать їх змінювати на краще свої власні риси характеру, розвивають уяву. Багато хто з дівчат свої читацькі щоденники проілюстрували власними малюнками.
До речі, зараз у дитячій бібліотеці розгорнута персональна виставка власних творів (казки про природу) та ілюстрацій до прочитаних книг однієї з учасниць літературного конкурсу – Софії Лойченко (6 клас). Дівчинка - відмінниця у школі, бере активну участь у різних конкурсах і має за це нагороди. А весь вільний час присвячує читанню.
Конкурс пройшов цікаво. Діти, представляючи улюблені книги, рекомендували їх прочитати і одноліткам, і батькам. Всі 11 учасниць отримали подарунки і сертифікати за участь, а переможниці – ще й книги.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
На жаль, хлопці, мабуть, сидять більше за комп’ютерами і не читають книжок, бо на конкурс заявок не подали. Журі, заслухавши виступи конкурсанток, їхні відповіді на запитання та переглянувши читацькі щоденники дівчат, повинно було обрати ту, яка представлятиме Сновщину на обласному конкурсі. Свою думку щодо звання «Кращий читач року» висловили і самі конкурсанти, і бібліотекарі сільських книгозбірень. Враховувалась не тільки кількість прочитаних книжок, але й вміння виділити головну думку твору, різноманітність тем, якими цікавляться юні читачі. В основному підлітки зараз читають пригодницькі та фантастичні твори і не дуже захоплюються поезією. Хоча в один голос відповідали, що люблять книги-вірші Тетяни Пакалюк. Помітно було, що під час виступів дівчата дуже хвилювалися. Але майстерність публічного виступу і вміння впевнено триматися перед публікою – теж важлива складова перемоги, і не тільки в цьому конкурсі.
Поки журі підбивало підсумки, присутніх на конкурсі порадували своїми виступами гуртківці центру дитячої та юнацької творчості.
Було вирішено, що в Чернігів поїдуть Яна Піддубна (6 клас) та Маргарита Мельник (7 клас). Там дівчатка мають не лише розповісти про улюблені прочитані книги й авторів, а й скласти невеликий іспит з філології та української мови.
Забігаючи наперед, скажемо, що юні сновчанки достойно представили наш район на обласному конкурсі «Кращий читач року-2018», який пройшов у вівторок. У 6-тикласників було замість двох аж чотири етапи змагань. Наша Яна Піддубна дійшла до останнього та вибороти поїздку до Львова їй цього разу не вдалося. Наступного року в сьомому класі дівчинці можна ще скористатися шансом на перемогу.
Цікаво, що Яні не вистачає книжок у шкільній та сільській бібліотеці, вона за ними їздить ще й в Кучинівку. Дуже любить читати про телепортацію. А Маргарита обирає різнобічну літературу: і пригоди, і біографії знаменитих людей у художньому стилі, і народні традиції (зокрема, про українське вбрання). Книжки, як запевнили самі учасниці, вчать їх змінювати на краще свої власні риси характеру, розвивають уяву. Багато хто з дівчат свої читацькі щоденники проілюстрували власними малюнками.
До речі, зараз у дитячій бібліотеці розгорнута персональна виставка власних творів (казки про природу) та ілюстрацій до прочитаних книг однієї з учасниць літературного конкурсу – Софії Лойченко (6 клас). Дівчинка - відмінниця у школі, бере активну участь у різних конкурсах і має за це нагороди. А весь вільний час присвячує читанню.
Конкурс пройшов цікаво. Діти, представляючи улюблені книги, рекомендували їх прочитати і одноліткам, і батькам. Всі 11 учасниць отримали подарунки і сертифікати за участь, а переможниці – ще й книги.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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