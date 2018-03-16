пятница, 16 марта 2018 г.

Вшанували пам’ять Великого Кобзаря

9 березня біля пам’ятного знака Великому Кобзареві відбулося покладання квітів. В урочистій церемонії вшанування українського філософа, діяча  і патріота взяли участь перші особи району і ОТГ, представники громадськості.



Автор: на
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