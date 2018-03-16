Комфорт людей для працівників ЖКГ – на першому місці

Це свято відзначається щорічно у третю неділю березня.
На сьогоднішній день сфера обслуговування і ЖКГ забезпечують відносний порядок і допомогу в нашому житті. На Сновщині цю відповідальну галузь створює ПрАТ «Комунальник», очолюване відповідальним та досвідченим керівником Анатолієм Миколайовичем Дулею, який згуртував навколо себе 36 таких же сумлінних та працелюбних працівників.
На сьогоднішній день сфера обслуговування і ЖКГ забезпечують відносний порядок і допомогу в нашому житті. На Сновщині цю відповідальну галузь створює ПрАТ «Комунальник», очолюване відповідальним та досвідченим керівником Анатолієм Миколайовичем Дулею, який згуртував навколо себе 36 таких же сумлінних та працелюбних працівників.
Михайло Архипенко – майстер бригади з аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання.
- ПрАТ «Комунальник» - важливий об’єкт з позиції соціального значення. Адже займається централізованим водопостачанням та водовідведенням, очисткою нечистот, вивозом рідких нечистот, обслуговуванням побутових відходів, а також наданням послуг готелю. Взимку, заключивши договір з міськрадою, наші працівники очищають вулиці від снігу. Також ми обслуговуємо гідранти мережі водопостачання, а їх на балансі 33. Роботи вистачає завжди, особливо восени та навесні, коли відбуваються часті прориви. Через те, що водопостачальні мережі на 80% зношені, ми намагаємося оперативно виконувати всі роботи, щоб населення залишалося з водою.
У колективі кожен відповідально ставиться до своєї справи, якісно та швидко виконує всі поточні роботи. Хочу виокремити Олексія Насінника – водія автомобіля з вивозу рідких нечистот. Він щодня в будь-яку пору року та погоду займається цією справою. Такий насичений графік через те, що Сновськ лише на 40% каналізований. Решта – 60% вивозяться лише одним автомобілем, на якому і працює Олексій, - розповідає Анатолій Миколайович.
Робота працівників ЖКГ дуже складна та виснажлива, на їх плечах лежить велика відповідальність, бо саме від них залежить не лише комфорт людей, але і їх здоров’я та хороший настрій.
Тетяна ЛИТВИН
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