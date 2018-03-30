пятница, 30 марта 2018 г.

Лікарів готуватимуть на Чернігівщині

Стало відомо, що у поточному  році на базі Чернігівського державного педуніверситету  відкривається  новий факультет, де готуватимуть професійних лікарів різних напрямків.
Куруватимуть роботу вузу у цьому напрямку фахівці Донецького медуніверситету. Дана новація  має поліпшити кадрові проблеми, які останнім часом спостерігаються на Чернігівщині.
До речі, і у Сновській ЦРЛ дефіцит медиків.  Вже і квартиру для них  придбали, а охочих так і досі не знайшлося!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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