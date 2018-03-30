Лікарів готуватимуть на Чернігівщині

Стало відомо, що у поточному році на базі Чернігівського державного педуніверситету відкривається новий факультет, де готуватимуть професійних лікарів різних напрямків.
Куруватимуть роботу вузу у цьому напрямку фахівці Донецького медуніверситету. Дана новація має поліпшити кадрові проблеми, які останнім часом спостерігаються на Чернігівщині.
До речі, і у Сновській ЦРЛ дефіцит медиків. Вже і квартиру для них придбали, а охочих так і досі не знайшлося!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Куруватимуть роботу вузу у цьому напрямку фахівці Донецького медуніверситету. Дана новація має поліпшити кадрові проблеми, які останнім часом спостерігаються на Чернігівщині.
До речі, і у Сновській ЦРЛ дефіцит медиків. Вже і квартиру для них придбали, а охочих так і досі не знайшлося!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий