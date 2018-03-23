Автівки не розминаються, а в «Аврорі» продовжують красти

15 березня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що на трасі Сновськ - Кучинівка сталася ДТП між автомобілями Хюндай та Сузукі.
Постраждалих нема. 16 березня надійшло повідомлення про те, що протягом тижня з відкритого сараю у дворі викрали електропилу та метал. 17 березня надійшла заява від продавця магазину «Аврора» про крадіжку (скоєну невідомим чоловіком) гаманця та навушників на суму 190 грн. 19 березня надійшло повідомлення про те, що сталася ДТП між автомобілями Вольцваген та ВАЗ-2107. Постраждалих нема.
Постраждалих нема. 16 березня надійшло повідомлення про те, що протягом тижня з відкритого сараю у дворі викрали електропилу та метал. 17 березня надійшла заява від продавця магазину «Аврора» про крадіжку (скоєну невідомим чоловіком) гаманця та навушників на суму 190 грн. 19 березня надійшло повідомлення про те, що сталася ДТП між автомобілями Вольцваген та ВАЗ-2107. Постраждалих нема.
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