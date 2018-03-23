Три дні настільного тенісу в Сновській ОТГ

У п’ятницю 16 березня представники закладів загальної середньої освіти району визначали найсильніші команди з настільного тенісу серед учнівських колективів. Юнаки та дівчата змагались у двох групах: серед закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів.
Боротьба за тенісними столами закінчилась такими результатами. Третє місце завоювали представники Новоборовицького НВК та Гірської ЗОШ. Другими були команди гімназії та Великощимельського НВК. Найвищу ж сходинку тенісного п’єдесталу вибороли команди Тур’янського НВК (другий рік поспіль) та міської ЗОШ № 1.
Наступного дня спортивний зал ЗОШ № 1 приймав відкриту першість ДЮСШ з настільного тенісу, присвячену пам’яті Є.І. Круша. На змагання прибули спортсмени з Сосниці, Городні та Чернігова. З обласного центру на змагання також приїхала команда глухонімих тенісистів «Інваспорт», які, до речі, показали непоганий клас гри.
У своїх вікових категоріях спортсменки Сновської ДЮСШ Катерина Борсук та Ліза Сарапіна стали переможницями змагань, Анастасія Лащенко та Ілля Демченко вибороли «бронзу», а Єгор Гребенюк, Дмитро Пилипчук та Олександр Швець увійшли до шістки кращих гравців. Показово, що для участі у змаганнях підготовлених спортсменів прибули учні Тур’янського НВК Андрій Мартиненко та Марина Шумська, які не загубились серед вихованців спортивних шкіл і навіть здобули до свого активу перемоги над суперниками!
У неділю тенісний турнір завершувався виступами ветеранів. Приємно, що «срібну» медаль на турнірі виборов колишній учень Є.І.Круша, викладач дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна Володимир Лашук.
Сектор сім’ї, молоді та спорту управління освіти міської ради
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