Безкоштовний сир тільки у мишоловці, а як же з районками?..

треба реалізовувати на практиці. Останній приклад – передплата на газету Аграрної партії, якою днями щедро були обдаровані сотні ветеранів Сновщини. Оцінити подібний «безкоштовний» презент мають самі ветерани. Хоча яка тут оцінка? Зрештою, цими газетами можна припічок застилати, грубу розпалювати, а, якщо є, то й сало замотувати :). Певна річ, даного процесу не зупинити, навпаки, незабаром він набиратиме нових обертів й у поштових скриньках з’являться інші рекламні друковані матеріали, у яких буде лише похвала своєї сили, своїх діянь і можливостей. Вірніше, цей процес вже триває, його маленький приклад - видання депутата Анатолія Євлахова, яке також розкидається в скриньки жителів семи північних районів як подарунок і оповідь про хороші справи обранця. Люди отриману кореспонденцію сприймають по-різному, але більше довіряють найближчому, перевіреному роками, а то й століттями, виданню - районній газеті.
Щоправда, за неї, як і за кожен продукт, треба платити гроші із власного гаманця, враховуючи і собівартість, і всі інші чинники. Та вона не візьме і не втече від відповідальності, від фільтрації правди і неправди.
І як тут не згадати вислів: «Безкоштовний сир - лише в мишоловці!»...
Колонку підготувала Олена КОМПАНЕЦЬ
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