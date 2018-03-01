У кого є кішка, той може не боятися самотності

У світі практично не існує людей, байдужих до котів. Любов та турбота про пухнастих улюбленців настільки велика, що у них з’явилося навіть своє свято, яке відзначають у перший день весни – 1 березня.
У жителів Сновщини серед домашніх улюбленців на першому місці знаходяться саме коти. І не важливо, чи це дорогі породисті, чи звичайнісінькі домашні – всі вони однаково люблять своїх господарів та дарують їм відчуття спокою, затишку та ніжності.
Уже 2 роки у Ірини Чечко проживає справжній сіамський красень – Лексус. Для дівчини він дуже особливий, тому й ім’я отримав таке ж – незвичне та цікаве. Ця порода котів вважається однією з найрозумніших і допитливих домашніх улюбленців. Лексус водночас грайливий, ласкавий, але і частенько показує свій характер. На відміну від більшості котів, які полюбляють рибку чи м’ясо, Лексус обожнює… згущене молоко. А ще його улюблене місце відпочинку – звичайнісінький пакет, який він не проміняє ні на м’якеньку подушку, ні на зручне ліжко.
- Ще не було жодного ранку, щоб після дзвінка будильника він не приходив мене будити. Котик завжди зустрічає мене з роботи, впавши на спину і чекаючи, доки його добряче не погладиш. Він не може терпіти речей, котрі стоять дуже близько до краю столу – завжди все скидає звідти, так вже розбив не одну чашку, косметику, і навіть банку меду та крупи, які, на його думку, не надто правильно лежали. А ще одне його слабке місце – шафа. Він самостійно навчився відкривати її, вигрібати звідти всі речі і лягати відпочивати. Одним словом – він у мене надзвичайно активний та цікавий. З ним ніколи не буває сумно та самотньо.
Справжнісіньким другом для Каріни Лєпєєвої став її домашній улюбленець Сніжок.
- Назвали так його, бо він дуже схожий на справжній сніг – такий же білий та пухнастий. Маленьким він був дуже жвавим, непосидючим, але коли підріс, став набагато стриманішим та гордовитим. Сніжок обожнює сидіти на руках, полюбляє ласку та турботу на свою адресу. А ще він дуже ревнивий, хоче, щоб вся увага діставалася тільки йому. Ми жартома називаємо його «маленькою ненажерою», бо весь час кіт вимагає всіляких смаколиків і робить все, аби отримати бажане. І хоч інколи він і робить шкоду, але я швидко все пробачаю, бо дуже люблю свого пухнастика.
А от у Ірини Кушнір її улюблениця – британська кішечка Еллі, з’явилася порівняно недавно. Таке ім’я побачила в інтернеті і воно ідеально підійшло тендітній та милій кішечці.
- Про кошеня такої породи я мріяла давно. І ось на різдвяні свята отримала такий приємний та довгоочікуваний подарунок від дорогої мені людини. Часто про британських котів говорять, що вони не дуже рухливі та грайливі, але це не про мою Еллі. У неї енергії, хоч відбавляй. Особливо вночі, коли всі лягають спати, а кошеня починає активно розважатися. І хоч клопоту у мене побільшало, і мамині квіти доводиться ставити високо на шафи, я ніколи не пожалкувала, що у мене з’явилося таке маленьке чудо, яке лише одним своїм виглядом за лічені хвилини зробить твій день веселим та насиченим.
Лише радість та щастя приносить кішка Пуша Катерині Макаренко та її діткам – Максиму та Маші. Ім’я вибрали одразу, як тільки поглянули на кішечку – вона вся була аж занадто пухнастою.
Пуша любить смачно попоїсти та поніжитися на теплій печі, а ще вона – головна розвага для малечі.
Тетяна ЛИТВИН
У жителів Сновщини серед домашніх улюбленців на першому місці знаходяться саме коти. І не важливо, чи це дорогі породисті, чи звичайнісінькі домашні – всі вони однаково люблять своїх господарів та дарують їм відчуття спокою, затишку та ніжності.
Уже 2 роки у Ірини Чечко проживає справжній сіамський красень – Лексус. Для дівчини він дуже особливий, тому й ім’я отримав таке ж – незвичне та цікаве. Ця порода котів вважається однією з найрозумніших і допитливих домашніх улюбленців. Лексус водночас грайливий, ласкавий, але і частенько показує свій характер. На відміну від більшості котів, які полюбляють рибку чи м’ясо, Лексус обожнює… згущене молоко. А ще його улюблене місце відпочинку – звичайнісінький пакет, який він не проміняє ні на м’якеньку подушку, ні на зручне ліжко.
- Ще не було жодного ранку, щоб після дзвінка будильника він не приходив мене будити. Котик завжди зустрічає мене з роботи, впавши на спину і чекаючи, доки його добряче не погладиш. Він не може терпіти речей, котрі стоять дуже близько до краю столу – завжди все скидає звідти, так вже розбив не одну чашку, косметику, і навіть банку меду та крупи, які, на його думку, не надто правильно лежали. А ще одне його слабке місце – шафа. Він самостійно навчився відкривати її, вигрібати звідти всі речі і лягати відпочивати. Одним словом – він у мене надзвичайно активний та цікавий. З ним ніколи не буває сумно та самотньо.
Справжнісіньким другом для Каріни Лєпєєвої став її домашній улюбленець Сніжок.
- Назвали так його, бо він дуже схожий на справжній сніг – такий же білий та пухнастий. Маленьким він був дуже жвавим, непосидючим, але коли підріс, став набагато стриманішим та гордовитим. Сніжок обожнює сидіти на руках, полюбляє ласку та турботу на свою адресу. А ще він дуже ревнивий, хоче, щоб вся увага діставалася тільки йому. Ми жартома називаємо його «маленькою ненажерою», бо весь час кіт вимагає всіляких смаколиків і робить все, аби отримати бажане. І хоч інколи він і робить шкоду, але я швидко все пробачаю, бо дуже люблю свого пухнастика.
А от у Ірини Кушнір її улюблениця – британська кішечка Еллі, з’явилася порівняно недавно. Таке ім’я побачила в інтернеті і воно ідеально підійшло тендітній та милій кішечці.
- Про кошеня такої породи я мріяла давно. І ось на різдвяні свята отримала такий приємний та довгоочікуваний подарунок від дорогої мені людини. Часто про британських котів говорять, що вони не дуже рухливі та грайливі, але це не про мою Еллі. У неї енергії, хоч відбавляй. Особливо вночі, коли всі лягають спати, а кошеня починає активно розважатися. І хоч клопоту у мене побільшало, і мамині квіти доводиться ставити високо на шафи, я ніколи не пожалкувала, що у мене з’явилося таке маленьке чудо, яке лише одним своїм виглядом за лічені хвилини зробить твій день веселим та насиченим.
Лише радість та щастя приносить кішка Пуша Катерині Макаренко та її діткам – Максиму та Маші. Ім’я вибрали одразу, як тільки поглянули на кішечку – вона вся була аж занадто пухнастою.
Пуша любить смачно попоїсти та поніжитися на теплій печі, а ще вона – головна розвага для малечі.
Тетяна ЛИТВИН
А чи знаєте ви, що крім того, що ці тварини дуже милі та граційні, американські вчені довели, що вони лікують людей від деяких хвороб і можуть попередити захворювання серця. Так, за статистикою, власники котів у будинку на 40% рідше мають проблеми з серцем. Також вони допомагають подолати стрес, невроз, відчуття самотності та депресію. Коти безпомилково визначають несприятливі місця в домі, і там, де із задоволенням розляглася кішка, фахівці з фен-шую не радять ставити ліжко.
Мають домашні улюбленці і лікувальний ефект: просто погладжуючи їх, людина може нормалізувати пульс, знизити артеріальний тиск. Коти безпомилково відчувають хворі місця свого господаря і лягають саме на ті ділянки. Муркотіння кішки стимулює процеси зцілення, прискорює загоєння ран і навіть зміцнює імунітет. І звичайно ж, беззаперечна заслуга кота – полювання за гризунами. І навіть якщо кіт – квартирний житель, робота для нього завжди знайдеться: хрущі, міль, комахи.
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