Протезними виробами та засобами пересування забезпечено більше 5000 потерпілих

Упродовж 2017 року технічними та іншими засобами реабілітації (зокрема, протезно-ортопедичними виробами) було забезпечено 4 817 потерпілих на виробництві, колясками для пересування – 263 потерпілих, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами та слуховими апаратами – 256 потерпілих. Придбання засобів реабілітації здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Як повідомив голова правління Фонду соцстрахування України Володимир Саєнко, на зазначені цілі було направлено більше 40 млн гривень.
«Ми виходимо з індивідуальних потреб кожного потерпілого, аби повернути його до активного життя, а не лише формально забезпечити виробом. Якщо людина займається спортом, бере участь у змаганнях, ми шукаємо шляхи забезпечити її саме спортивним колісним кріслом. Також потерпілі мають право вибору підприємства-виробника, що виготовляє протези», – зазначає Володимир Саєнко.
Зокрема, за рахунок Фонду соцстрахування надаються протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і спеціальний одяг, засоби для пересування, спеціальні засоби для самообслуговування, особистого догляду, орієнтування, спілкування, обміну інформацією тощо.
Право на отримання безоплатних засобів реабілітації за кошти ФССУ мають потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійного захворювання.
Фонд компенсує особі з інвалідністю і, у разі потреби, його супроводжуючій особі витрати на проїзд до підприємства для примірки протезного виробу та назад. Також за кошти ФССУ фінансується проведення післягарантійного ремонту.
Зазначається, що технічними та іншими засобами реабілітації в минулому році було забезпечено 157 внутрішньо переміщених осіб, спеціальними засобами пересування (колясками) – 32, та для 2 внутрішньо переміщених осіб профінансовано придбання слухових апаратів.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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