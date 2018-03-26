37 об’єднаних територіальних громад створено на Чернігівщині, й лише десять із них очолюють жінки. Хоча представництво на посадах секретарок, завідувачок, керівниць відділів новостворених адміністративних одиниць є набагато більшим.
Власне, як і їхня роль у становленні й розвитку ОТГ. Проте фахівці зазначають, що питання залучення жінок-депутаток, жінок-лідерок до позитивних змін у громадах, розвитку жіночого підприємництва тощо вимагають ширшого вивчення. Про це та інше йшла мова на зібранні, організованому ГО «Спілка жінок Чернігівщини» (голова Ірина Дорожкіна) при підтримці Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА, Центру розвитку місцевого самоврядування, підприємства «НМЦ» профспілок, ГО «Ліга ділових і професійних жінок України». Учасники цього зібрання, без перебільшення, отримали великий заряд позитиву і доволі широку інформацію про перші напрацювання у ході децентралізаційних процесів, альтернативи яким учасниці не бачили.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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