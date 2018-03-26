Чи загрожує району повінь?

Ми всі з нетерпінням чекаємо тепла, та весна в цьому році забарилася. На просторах Інтернету гуляє жарт: «Акція-2018! Хто пережив три місяці зими – четвертий у подарунок!» Дійсно, в цьому році весна щедра на морози і сніг. Говоримо про це з начальником метеостанції Сновськ Мариною ЗІНЕНКО. (До речі, сьогодні - Всесвітній день метеоролога, з чим ми вітаємо увесь колектив метеостанції).
- Наскільки нинішній березень зимніший, ніж у попередні роки?
- Перші дві декади весни були холодніші на 2 градуси, ніж зазвичай. В окремі дні середньодобова температура була нижча від норми навіть на 7-8 градусів. Щодо опадів, то за 10 днів березня їх випало 36 мм, при нормі 13 мм.
- Останні роки річки й водойми району значно обміліли, навіть в колодязях вода зникла в деяких селах. Марино Володимирівно, зважаючи на нинішню погодну ситуацію, чи варто в цьому році очікувати на підтоплення під час повені?
- На 20 березня рівень води в річці Снов над нулем поста зафіксовано на рівні 175 см. Прогнозується, що вода підніметься під час танення снігів до 280 см (в минулому році весною вона дійшла до позначки 193 см). Нині на річці ще стоїть лід. Початок його скресання на річках області очікується у третій декаді березня. Повінь розпочнеться різкими підвищеннями рівнів води та виходом її на заплави. Але це підняття буде короткочасним, при цьому можливе затоплення сільськогосподарських угідь та дачних ділянок.
- Цікаво, а який найнижчий і найвищий рівень води був у нас весною?
- Наша метостанція веде спостереження за погодою вже 84 роки. Під час водопілля в зазначений період рівень води піднімався на річці Снов максимально на висоту 4 метри, а найменший розлив був при позначці над нулем поста всього 1,02 м. Виходячи з гідрометеорологічної ситуації та результатів розрахунків, весняне водопілля 2018 року буде значно вищим за попередні кілька років, але близьким до норми. Тому приводу для паніки не повинно бути.
- Дякую за розмову.
Лариса МАРТИНЕНКО
- Наскільки нинішній березень зимніший, ніж у попередні роки?
- Перші дві декади весни були холодніші на 2 градуси, ніж зазвичай. В окремі дні середньодобова температура була нижча від норми навіть на 7-8 градусів. Щодо опадів, то за 10 днів березня їх випало 36 мм, при нормі 13 мм.
- Останні роки річки й водойми району значно обміліли, навіть в колодязях вода зникла в деяких селах. Марино Володимирівно, зважаючи на нинішню погодну ситуацію, чи варто в цьому році очікувати на підтоплення під час повені?
- На 20 березня рівень води в річці Снов над нулем поста зафіксовано на рівні 175 см. Прогнозується, що вода підніметься під час танення снігів до 280 см (в минулому році весною вона дійшла до позначки 193 см). Нині на річці ще стоїть лід. Початок його скресання на річках області очікується у третій декаді березня. Повінь розпочнеться різкими підвищеннями рівнів води та виходом її на заплави. Але це підняття буде короткочасним, при цьому можливе затоплення сільськогосподарських угідь та дачних ділянок.
- Цікаво, а який найнижчий і найвищий рівень води був у нас весною?
- Наша метостанція веде спостереження за погодою вже 84 роки. Під час водопілля в зазначений період рівень води піднімався на річці Снов максимально на висоту 4 метри, а найменший розлив був при позначці над нулем поста всього 1,02 м. Виходячи з гідрометеорологічної ситуації та результатів розрахунків, весняне водопілля 2018 року буде значно вищим за попередні кілька років, але близьким до норми. Тому приводу для паніки не повинно бути.
- Дякую за розмову.
Лариса МАРТИНЕНКО
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