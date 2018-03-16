За «круглим столом» із чашечкою кави

Днями районна громадська організація «Спілка жінок Сновщини» разом із сектором у справах сім’ї, молоді, спорту РДА, прекрасним колективом бібліотеки для дорослих провели захід, приурочений дню 8 Березня.
Це був так званий «круглий стіл», хоча (де-факто!) учасники сиділи за прямокутним і вели мову про роль жінки у суспільстві, її бачення головних сучасних надбань і проблем. Як не парадоксально, але одним з головних нинішніх викликів учасниці назвали насильство в сім’ї, наголосивши: «виправданню йому – нема і не може бути!» Про це говорили новопризначений очільник освітянської галузі громади Володимир Карпенко, голова районної ради Ніна Кухаренко, юрист центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Литвиненко, дільничний офіцер Сновського відділення поліції Катерина Тищенко, директор терцентру соціального обслуговування Світлана Хоменко та інші гості. Звісно, не можу з-поміж них не виділити творчу і залюблену у свою роботу директора Сновської ЦБС Ніну Мокросноп з її чудовою командою, котра гідно представила і поетично-музичну композицію, і купу різних ліричних родзинок. Віртуозною грою на скрипці зачарувала викладач ДМШ Надія Козієва, співом – артистичні солісти РБК Вікторія Шарапата й Ігор Фалінський, захоплювала доробками майстровита Ольга Довбиш, підсолоджували душу цукерки й тортики, і загалом, на цій зустрічі все виглядало природнім, щирим і сердечним. Хоча інакше й бути не могло, адже жінка – це і любов, і радість...
Це був так званий «круглий стіл», хоча (де-факто!) учасники сиділи за прямокутним і вели мову про роль жінки у суспільстві, її бачення головних сучасних надбань і проблем. Як не парадоксально, але одним з головних нинішніх викликів учасниці назвали насильство в сім’ї, наголосивши: «виправданню йому – нема і не може бути!» Про це говорили новопризначений очільник освітянської галузі громади Володимир Карпенко, голова районної ради Ніна Кухаренко, юрист центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Литвиненко, дільничний офіцер Сновського відділення поліції Катерина Тищенко, директор терцентру соціального обслуговування Світлана Хоменко та інші гості. Звісно, не можу з-поміж них не виділити творчу і залюблену у свою роботу директора Сновської ЦБС Ніну Мокросноп з її чудовою командою, котра гідно представила і поетично-музичну композицію, і купу різних ліричних родзинок. Віртуозною грою на скрипці зачарувала викладач ДМШ Надія Козієва, співом – артистичні солісти РБК Вікторія Шарапата й Ігор Фалінський, захоплювала доробками майстровита Ольга Довбиш, підсолоджували душу цукерки й тортики, і загалом, на цій зустрічі все виглядало природнім, щирим і сердечним. Хоча інакше й бути не могло, адже жінка – це і любов, і радість...
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