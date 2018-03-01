Учні районних шкіл достойно представили Сновщину на обласних олімпіадах

З 10 січня по 3 лютого проходили обласні предметні олімпіади. Учні нашого району достойно продемонстрували хороші знання з багатьох предметів та привезли додому не одну нагороду. Причому цього року район представляли не лише школярі місцевих, але й сільських шкіл.
Зокрема, з української мови – Дипломом ІІІ ступеня нагороджено Тетяну Гайдай (Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст.); з історії України – Дипломом ІІІ ст. Вадима Анікеєнка (школа №1); з англійської мови – Дипломом ІІ ст. Зою Штомпель (гімназія); з хімії – Дипломом ІІ ст. Катерину Лащенко (гімназія); російської мови – Дипломом ІІ ст. Софію Фомську (школа №1); з біології – Дипломом ІІІ ст. – Вадима Туніка (школа №2); математики – Дипломом ІІІ ст. – Івана Геця (гімназія); правознавства – Дипломом ІІІ ст. Валентину Сухомлин (Новоборовицький НВК) та Крістіну Войтих (гімназія); з географії – Дипломом ІІІ ст. Ірину Анищенко (Новоборовицький НВК) та Анастасію Ташлик (гімназія).
Зокрема, з української мови – Дипломом ІІІ ступеня нагороджено Тетяну Гайдай (Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст.); з історії України – Дипломом ІІІ ст. Вадима Анікеєнка (школа №1); з англійської мови – Дипломом ІІ ст. Зою Штомпель (гімназія); з хімії – Дипломом ІІ ст. Катерину Лащенко (гімназія); російської мови – Дипломом ІІ ст. Софію Фомську (школа №1); з біології – Дипломом ІІІ ст. – Вадима Туніка (школа №2); математики – Дипломом ІІІ ст. – Івана Геця (гімназія); правознавства – Дипломом ІІІ ст. Валентину Сухомлин (Новоборовицький НВК) та Крістіну Войтих (гімназія); з географії – Дипломом ІІІ ст. Ірину Анищенко (Новоборовицький НВК) та Анастасію Ташлик (гімназія).
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